La reforma del estadio de Maspalomas permitirá competiciones de atletismo

El estadio de Maspalomas se prepara para una gran transformación, con una renovación que mejorará su imagen y adaptará su pista de atletismo para obtener la homologación necesaria y acoger competiciones oficiales. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través del Área de Deportes, llevará a cabo en los próximos meses una reforma integral de esta infraestructura deportiva, que no solo incluirá la mejora de la pista, sino también la sustitución de césped actual por hierba natural y la renovación del sistema de riego, con el objetivo volver a incrementar sus estándares de calidad y posibilitar la vuelta de grandes clubes de fútbol que, de forma continuada, elegían el sur de Gran Canaria como destino para realizar sus entrenamientos durante los meses de invierno. Además, esta será una de las instalaciones deportivas de la Isla que se utilizarán durante el transcurso el Mundial del próximo año 2030.

Quinta intervención

El estadio, construido en 1974, afronta su quinta intervención en sus 51 años de historia. El deterioro progresivo de la pista de atletismo y del campo de fútbol, donde han crecido hierbajos y vegetación, ha limitado el uso de las instalaciones, que actualmente solo pueden aprovecharse para pasear o realizar actividades ligeras. Aunque la pista de atletismo fue renovada en el año 2021 mediante un sistema ‘in situ’, nunca llegó a ser homologada por la Real Federación Española de Atletismo, ya que el proyecto ejecutado entonces no contemplaba todos los requisitos técnicos exigidos para su certificación oficial. El nuevo plan de acondicionamiento, con vistas a conseguir dicha homologación por primera vez desde que se inauguró el estadio, prevé la reparación y renovación del sistema de drenaje, la reposición de los equipamientos fijos, el remarcaje y señalización de la pista, la nivelación del césped con el tartán y la sustitución del borde exterior de hormigón por pavimento del mismo tipo, pero en un color diferenciado y una zona de frenada de 100 metros lisos, que no existía.

Destrozo en la pista

El pasado mes de julio, la celebración de un concierto en el estadio de Maspalomas provocó graves daños en parte de la pista de atletismo, que había sido renovada en 2021 con una inversión pública de aproximadamente 700.000 euros. Tras el evento, 200 de los 400 metros de la pista quedaron totalmente inutilizables.

La próxima semana se celebrará una reunión entre el Área de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y los promotores del espectáculo para confirmar que el seguro del evento cubrirá la rehabilitación de la pista. Una vez reparada, se procederá con las obras integrales que permitirán, posteriormente, su homologación para competiciones oficiales.

En cuanto al campo de fútbol, se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para ofrecer un terreno de juego de primer nivel. El césped natural tomará el protagonismo y se colocará a la altura adecuada para garantizar la continuidad con la pista de atletismo. Además, se instalará un nuevo sistema de riego y drenaje, se ajustarán las arquetas para que queden fuera del terreno de juego y se renovará todo el mobiliario y equipamiento, incluyendo banquillos antivandálicos, porterías de fútbol 11 y móviles para fútbol 8, así como banderines según normativa. Así pues, en el caso de que la UD Las Palmas no pueda jugar en su campo por las obras del Mundial 2030, este estadio puede ser una alternativa.

Financiación compartida

El proyecto también incluye maquinaria específica para el mantenimiento del césped y un servicio mínimo de conservación de seis meses, garantizando un tapiz en óptimas condiciones para entrenamiento y competición.

La inversión total para la reforma integral del Estadio de Maspalomas asciende a 1.275.260 euros, que será financiada a partes iguales entre los fondos FDCAN del Gobierno de Canarias y los recursos municipales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Con esta actuación, el consistorio pretende recuperar uno de los espacios deportivos más emblemáticos del municipio, devolviéndole su esplendor y situándolo nuevamente como un referente deportivo en un punto estratégico para el desarrollo del deporte en el sur de la Isla.