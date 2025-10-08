¿Sabes cuáles son las carreteras de Gran Canaria que van a estar cortadas hoy?
Se va a proceder a reparar el firme en la GC-60 y tareas de limpieza y desbroce en la GC-201
El Cabildo de Gran Canaria realizará este miércoles trabajos de reparación del firme en la carretera GC-60, a la altura del kilómetro 28+950, en el tramo comprendido entre Tunte/Fataga y San Bartolomé de Tirajana.
Las labores se desarrollarán entre las 07:30 y las 15:00 horas, periodo durante el cual podrían registrarse retenciones en la zona debido a la reducción de carriles necesaria para la ejecución de los trabajos.
Asimismo, en el norte de la isla se acometerán tareas de limpieza y desbroce en la GC-201, entre los kilómetros 2+000 y 2+400, en el tramo que une Los Giles con Las Palmas de Gran Canaria.
Estas actuaciones afectarán al tráfico en el sentido Los Giles–Costa Ayala, también entre las 07:00 y las 15:00 horas.
Desde el servicio de Carreteras se recomienda a los conductores que tomen precauciones y planifiquen sus desplazamientos con antelación para evitar posibles retrasos durante el desarrollo de las obras.
