El Tablero y el Castillo del Romeral tendrán nuevos auditorios con una inversión de 10,7 millones de euros

San Bartolomé de Tirajana ha sido seleccionado como municipio beneficiario de una subvención de 9.105.491 euros para la ejecución de su Plan de Actuación Integrado (PAI) en las áreas urbanas de El Tablero y Castillo del Romeral, donde el Ayuntamiento prevé ejecutar sendos proyectos de desarrollo sostenible por un montante de más de 10,7 millones de euros.

Esta subvención, que supone el 85% de la financiación, fue tramitada por la Concejalía de Presidencia ante la Dirección General de Fondos Europeos con senda financiera FEDER para el periodo programático 2021-2027. San Bartolomé de Tirajana ha sido uno de los trece ayuntamientos canarios que han podido acceder a dichas ayudas para Planes de Actuación Integrados en sus municipios.

«El objetivo principal de los proyectos que promovemos a través del denominado PAI SBT 2030 es dotar a las poblaciones de Castillo del Romeral y El Tablero de equipamientos y servicios de calidad, pues ambos núcleos comparten la problemática común de carecer de esas infraestructuras», afirma Elena Álamo, concejal del Área de Presidencia.

Público numeroso

En ese sentido, en El Castillo se prevé la construcción de un nuevo auditorio polivalente junto al actual Centro Cultural para posibilitar la cobertura de actos con público numeroso, mientras que en El Tablero se proyecta el levantamiento de un nuevo y moderno auditorio cultural con parking subterráneo en la parcela de las antiguas aulas unitarias de la Plaza Pepe El Barbero. Ambos edificios tendrían carácter polivalente para albergar diferentes tipos de eventos.

«Las intervenciones previstas responden a la necesidad de transformar estas áreas urbanas en espacios más sostenibles, inclusivos y dinámicos, garantizando una mejora significativa en la calidad de vida de sus habitantes», afirma Elena Álamo, la concejala de Presidencia, Cultura y Educación.