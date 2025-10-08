UME, 20 años de historia y lucha contra incendios, volcanes y una pandemia

La Unidad Militar de Emergencias (UME) cumplió ayer 20 años establecida como una de las principales fuerzas de intervención en situaciones de emergencia, no solo en Canarias, sino en todo el territorio nacional. Es la fuerza armada más cercana a los ciudadanos. Incendios, volcán de La Palma, la pandemia... no hay catástrofe en la que los militares no estén presentes.

La Unidad de Intervención en Emergencias (UIEM Canarias), perteneciente al Segundo Batallón de la UME, celebró ayer un acto militar en la Base Aérea de Gando (Gran Canaria) por el XX aniversario de la UME y el día de su patrona, la Virgen del Rosario.

Según informa la propia UIEM Canarias, el evento fue presidido por el segundo jefe de la Unidad Militar de Emergencias, general de brigada Fernando Martín Pascual. Este año, se impuso la boina a la Soldado UME de Honor a Montserrat Román Casamartina, jefa de servicio de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, por su amor a la unidad. Además, se impusieron las condecoraciones militares concedidas durante el 2024 al personal de la unidad.

En sus dos décadas de historia, la UME ha llevado a cabo numerosas misiones, pero destacan operaciones en la pandemia, la intervención en el volcán de La Palma, las labores para paliar la dana, con efectivos desplazados desde Canarias, que arrasó localidades valencianas o los incendios forestales.

La UME se desplegó en el marco de la operación Balmis contra el Covid-19. En Canarias, durante la erupción de La Palma en 2021, fue movilizada para integrarse en el dispositivo de respuesta al volcán, con 186 militares y 66 medios, entre autobombas, nodrizas, equipos de telecomunicaciones y drones; y colaborando en tareas de vigilancia, lucha contra incendios forestales, regulación del tráfico y apoyo a las evacuaciones. También se encargó de tomar muestras de materiales, monitorear la calidad del aire mediante su vehículo Velire para analizar gasificaciones volcánicas y cooperar con geólogos en la recogida de datos.