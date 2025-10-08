La vía de Telde a Valsequillo tendrá un ancho de 10 metros y menos curvas

El tramo que va desde La Herradura de Telde hasta Valsequillo se recorrerá en menos tiempo y con una conducción mucho más segura, debido a la eliminación de varias curvas peligrosas del trayecto y la ampliación de la plataforma de la vía hasta los diez metros, pero para ello habrá que esperar entre diez y doce meses más.

Las obras de la segunda fase de acondicionamiento de la carretera GC-41, que soporta una media de 12.000 vehículos al día y que la convierte en la segunda vía de la red insular con más tráfico después de la carretera del centro, la GC-15, ya han comenzado a mover la maquinaria en ese nuevo tramo.

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria , Augusto Hidalgo, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña y el alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, coincidieron el miércoles en la nueva rotonda de Tecén, donde comienza esa segunda fase hasta La Herradura. Este tramo de la GC-41 quedará cerrado hasta la finalización de la obras al tráfico, que será desviado en ambos sentidos de circulación por el tramo que discurre por Montaña Las Palmas, por la calle Tronchada de Tecén y Jack Lewis de La Herradura.

El consejero insular explicó que al comienzo de las obras estaban licitadas por 6,7 millones de euros «y vamos a irnos a más de 7 millones en la obra final» por los problemas que han ido surgiendo sobre el terreno.

Augusto Hidalgo destacó que «ya llevamos certificados más de 2,5 millones de euros, una segunda fase que va a ser muy cómoda para los usuarios porque tienen la alternativa por Montaña Las Palmas, pero que al mismo tiempo nos va a facilitar el poder llegar a que, en estas fechas aproximadamente el año que viene, podamos estar inaugurando de forma definitiva esta vía». Hidalgo subrayó que cuando terminemos vamos a tener una GC-41 prácticamente nueva, un acceso principal a Valsequillo mucho más ancho y que garantizará que los vecinos puedan utilizar esta vía con absoluta seguridad».

El consejero explicó que «hemos construido varios muros de 10, 12 y hasta 14 metros de altura para los ensanches, eliminando curvas peligrosas, mejorando las condiciones de la vía en su visibilidad y principalmente en su seguridad», y añadió que se habían aprovechado los recursos «para mejorar la seguridad mientras se hacía el tramo de la primera fase y que los trastornos fueran los mínimos posibles, poniendo más recursos».

Durante la primera fase, hubo que usar un solo carril, poniendo controles de tráfico, o desviar el tráfico por San Roque, además de solucionar problemas con raíces de árboles o taludes sueltos que no estaban previstos y que hemos ido solucionando».

El alcalde de Telde, quien agradeció la labor del Cabildo , manifestó que «por este lugar han pasado bastantes cargos de diferentes instituciones recogiendo la inquietud que tenían los vecinos y vecinas, pero no se había materializado nada hasta ahora». Juan Antonio Peña señaló que la solución al problema de esta carretera «es una realidad que ayuda a la ciudadanía recuperar esa confianza en los cargos públicos y las instituciones», además de agradecer también «la paciencia, comprensión y esperanza» de los vecinos y vecinas de esta zona del municipio.

Peña también destacó que esta obra «ya contemple acciones futuras, como la instalación de una red nueva de abasto, pues también habla de esa planificación y también la comprensión del Cabildo con los vecinos de Montaña Las Palmas, Balcón de Telde, Juan Inglés o Tara».

Por su parte, Francisco Atta, mostró su alegría por ver cómo evoluciona esta obra que es la obra más importante que afecta al municipio de Valsequillo, no en suelo de nuestro municipio pero que tiene una trascendencia enorme, importantísima, para nuestro municipio tanto desde la seguridad para todos los vecinos y vecinas de Valsequillo que salen a cualquier actividad, sea laboral o de cualquier otro tipo, y también para toda la dinamización o inversión que se puede desarrollar en el municipio en el presente y en el futuro»

Atta deseó que con esta segunda fase «se aceleren aún más los trabajos, que ya van con un ritmo importante, y podamos, como decía el consejero, tener definitivamente esta actuación finalizada dentro de un año y poder disfrutarlo todos los que vivimos en Valsequillo y todos los que quieran acercarse a nuestro municipio».

También acompañaron al alcalde de Telde y al de Valsequillo, el concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Telde, Iván Sánchez, y la edil de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Valsequillo, Fabiola Calderín.