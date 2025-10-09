Conoce los cortes de carretera en Gran Canaria hoy jueves

El Cabildo de Gran Canaria ha informado de varios trabajos de mantenimiento y reparación que afectarán a distintas vías de la isla durante la jornada de este jueves, 9 de octubre. Las intervenciones se desarrollarán entre las 07:00 y las 15:00 horas, por lo que se recomienda extremar la precaución y planificar los desplazamientos con antelación.

GC-15, en San Mateo

En la carretera GC-15, a la altura del kilómetro 14+180, entre La Lechuza y Montaña Cabreja, se realizarán labores de reparación de descalce en ambos sentidos. Los trabajos podrían provocar pequeñas retenciones o desvíos puntuales en el tráfico que conecta con el municipio de San Mateo.

GC-75, en Moya

También se llevarán a cabo tareas de limpieza de cunetas y márgenes en la GC-75, entre los kilómetros 18+00 y 16+00, en el tramo que une Fontanales con Corvo, dentro del término municipal de Moya. Las labores afectarán a ambos sentidos de la circulación.

GC-60, entre Tunte y Fataga

Por otro lado, en la GC-60, a la altura del kilómetro 29+00, se realizarán trabajos de reparación del firme en el tramo Tunte–Fataga, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. El horario previsto para esta intervención será de 07:30 a 15:00 horas.

GC-65, entre Tunte y Santa Lucía

Finalmente, en la GC-65, entre los kilómetros 1+550 y 4+500, también en San Bartolomé de Tirajana, se procederá a la limpieza de cunetas. Las obras se desarrollarán en el mismo horario, entre las 07:30 y las 15:00 horas, y afectarán a ambos sentidos.

Las autoridades insulares recuerdan a los conductores la importancia de respetar la señalización provisional y moderar la velocidad en las zonas afectadas por los trabajos, con el fin de garantizar la seguridad de los operarios y de los propios usuarios de la vía.