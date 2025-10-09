El Foro Internacional de Turismo centra su nueva edición en el personal de hostelería que distingue a Maspalomas Costa Canaria

La Concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana ultima los preparativos para la celebración del XII Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria, que tendrá lugar los días 17 y 18 de noviembre en ExpoMeloneras. Como novedad, el evento cuenta con una nueva página web desde donde ya se puede formalizar la inscripción, facilitando la participación de profesionales y público interesado.

Bajo el lema “Gastronomía con alma: personas que construyen el destino”, esta edición renueva su propuesta poniendo el foco en el valor humano que el personal de cocina y sala aporta al desarrollo turístico. Cocineros, camareros, jefes de sala y profesionales de la hostelería serán los protagonistas de un foro que destaca la importancia de su trato cercano, su calidad humana y su experiencia acumulada, rasgos que han convertido cada visita en una experiencia única. El encuentro volverá a situar a Gran Canaria en el centro del debate turístico internacional, consolidándose como una plataforma de referencia para el análisis, la reflexión y la innovación en el sector.

Yilenia Vega en la clausura del Foro Turismo Maspalomas 2023. / LP/DLP

La concejala de Turismo, Yilenia Vega, destacó la relevancia del evento indicando que “este foro nos permite rendir homenaje a las personas que, con su profesionalidad y su dedicación, hacen que Maspalomas Costa Canaria sea un destino líder en el ámbito internacional. La edición de este año reivindica que, detrás de cada dato turístico, hay personas que trabajan con alma y que marcan la diferencia en la experiencia de quienes nos visitan”.

Tras doce ediciones, el Foro se ha consolidado como una de las citas más relevantes del calendario turístico de Canarias, reuniendo cada año a expertos nacionales e internacionales, profesionales del sector y representantes institucionales para abordar los principales retos y oportunidades de la industria.

Encuentros profesionales

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó que el Foro Internacional de Turismo es una oportunidad para reforzar el liderazgo de San Bartolomé de Tirajana en la agenda turística internacional. “Apostamos por un modelo que combina la excelencia en infraestructuras con una visión clara de futuro, situando a Maspalomas no solo como destino vacacional, sino también como referente en la organización de encuentros profesionales y en la generación de conocimiento turístico”.

Marichal recordó además el papel histórico del personal turístico indicando que “desde los años 60, nuestro municipio ha construido su éxito sobre la base de un trato cercano, amable y profesional, protagonizado por miles de trabajadores y trabajadoras del sector. Su experiencia acumulada durante décadas es uno de los grandes activos que distingue nuestra oferta, y no solo hay que agradecerlo, sino también apostar por eventos que enriquezcan la formación de este valioso equipo humano”.

El programa del XII Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria combinará actividades formativas y experienciales, acercando la temática de la “gastronomía con alma” tanto a profesionales como al público general. Entre ellas, destacan ponencias de expertos y, por primera vez, un show cooking abierto al público con referentes de la gastronomía nacional.

La inscripción para participar en las jornadas ya está disponible a través del portal oficial maspalomasforoturismo.com. El evento está abierto a profesionales, estudiantes y público interesado en conocer de cerca los principales desafíos y tendencias del sector gastronómico y de la restauración.