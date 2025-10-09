Gáldar renueva el parque infantil de la calle Alcaravaneras, en Barrial

El Ayuntamiento de Gáldar ha presentado en la tarde de este miércoles el renovado parque infantil de la calle Alcaravaneras, en el barrio de Barrial, tras culminar los trabajos de adecuación y mejora de este espacio destinado al disfrute de los más pequeños.

La actuación, que ha supuesto una inversión de más de 13.000 euros, ha sido financiada gracias a una subvención procedente de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, dirigida a los ayuntamientos para la ejecución de actuaciones de inversión en áreas de competencia municipal.

Los trabajos han consistido en la sustitución de 65 metros cuadrados de pavimento de caucho por un pavimento continuo más seguro y accesible, así como en la instalación de dos nuevos juegos infantiles: un juego multiactividad y un juego de muelle, diseñados para fomentar la actividad física y el juego cooperativo entre los niños y niñas.

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, destacó en la inauguración la importancia de este tipo de intervenciones constantes en los barrios "para cumplir con nuestro compromiso de dotar a todos los núcleos de Gáldar de espacios infantiles seguros, modernos y accesibles". "Este parque infantil es una demostración más de nuestra apuesta por mejorar la calidad de vida de las familias y por crear entornos de juego saludables para la infancia", añadió.

Por su parte, el concejal de Parques y Jardines, Nicolás Mederos, subrayó el esfuerzo del área en la planificación y ejecución de estas mejoras, ya que en los últimos meses han inaugurado la renovación de los parques infantiles de La Montaña o La Heladora, y la creación de uno nuevo en Los Quintana.

Pepe García, presidente de la Asociación de Vecinos Amagro, dio las gracias al Ayuntamiento "por apostar por Barrial para tener un renovado parque infantil para el disfrute de los más pequeños".