Gran Canaria inicia los primeros sondeos geotérmicos en 2026

Gran Canaria avanza hacia la autosuficiencia energética con el inicio de una nueva fase del proyecto Gran Canaria Geotermia, centrada en la realización de los primeros sondeos profundos que permitirán confirmar si la Isla cuenta con recursos geotérmicos suficientes para generar energía limpia y estable. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, anunció este jueves que los trabajos de perforación y exploración comenzarán en el primer trimestre de 2026.

Los sondeos, que se llevarán a cabo en diferentes municipios de la Isla, alcanzarán profundidades de hasta 2,7 kilómetros, y tienen como objetivo verificar la existencia de reservorios de calor en el subsuelo —en forma de agua o vapor a alta temperatura— que puedan ser aprovechados para producir electricidad de manera continua, renovable y no dependiente de las condiciones meteorológicas. Esta iniciativa podría situar a Gran Canaria como la primera isla española en generar electricidad geotérmica de base,

Durante la presentación del proyecto, Morales estuvo acompañado por el presidente de Gran Canaria Geotermia y consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink; el coordinador científico del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), Nemesio Pérez; y Pablo Aguilera, representante de la consultora internacional JRG Energy, que dirigirá la fase técnica de la exploración profunda.

30 millones de euros

Con un presupuesto inicial de 30 millones de euros, de los cuales 15 millones serán aportados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y la otra mitad por Gran Canaria Geotermia, esta fase representa una inversión estratégica para el futuro energético de la Isla. Los recursos permitirán financiar la validación de los datos obtenidos durante la exploración superficial, la selección de las áreas prioritarias, la planificación técnica y logística de los sondeos, y la transferencia de conocimiento al personal científico y técnico local.

Según Morales, este proyecto “supone un paso decisivo hacia una Gran Canaria más sostenible, autosuficiente y resiliente frente a la crisis energética y climática, avanzando en el modelo de Ecoísla que impulsa el Cabildo”.

