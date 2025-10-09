Óscar Hernádez, alcalde de Agüimes y presidente de la Comisión Gestora de Municipalistas Primero Canarias: "Espero que la moción de censura en Valsequillo no se dé"

El alcalde de Agüimes y presidente de la Comisión Gestora de Municipalistas Primero Canarias, Óscar Hernández, declaró sobre le posible moción de censura que apoya el Psoe contra el alcalde Francisco Atta, de Asamblea de Barrios (Asba), formación integrada en Municipalistas Primero Canarias, que "me parece un despropósito absoluto que además no solo genera inestabilidades en los ayuntamientos, sino además la dirección del Partido Socialista nos había trasladado a nosotros que ese tipo de hechos no se iban a dar". El regidor argumenta que "primero, por dar estabilidad a los gobiernos locales. En segundo lugar, porque a esta altura del mandato no tiene ningún sentido provocar una moción de censura que se supone que cambia un rumbo en las maneras del Gobierno, cuando tiene que estar ya diseñado el presupuesto de 2026 y que no van a ejecutar ni siquiera un presupuesto completo", y añade que tampoco debería darse "simplemente por lealtad, independientemente de las discrepancias que pueda haber en el día a día en el Ayuntamiento. Es una cuestión más de fuerza que de sentido común y de responsabilidad". Hernádez adelanta que "por lo menos, en la noticia que nosotros tenemos en cuanto a la dirección tanto insular como regional del Partido Socialista, es de garantizar la estabilidad y también de generar espacios de futuros encuentros".

Óscar Hernández señala que "aquellas agresiones que se producen no suelen aumentar la confianza, sino todo lo contrario. Por eso confío en que eso no se dé".

En cuanto las consecuencias que tendría la aprobación de la moción de censura, Hernández asegura que "no quiero estar haciendo juegos de ajedrez ni de estrategia política", y subraya que «yo estoy primero por el sentido común y por salvar una acción que no pretende nada distinto que no sea la gestión del municipio, pero alterando todo el funcionamiento interno de un Ayuntamiento". También afirma que "sabemos, por experiencia, lo que suponen los cambios de gobierno en cualquier administración. Por lo tanto, espero que no se dé y en el caso de que se diera, sería una muy mala noticia y habría que ver cuáles son los efectos posteriores. Yo creo que la política en general, todo está muy vinculado, esperemos que no se dé".

Una foto en Valsequillo

El presidente de la Comisión Gestora de Municipalistas Primero Canarias recuerda la fotografía de Carmelo Ramírez sentado en una terraza en Valsequillo a principios del mes de septiembre con miembros de diferentes grupos políticos locales. "Esa imagen está detrás. Lo mismo que están haciendo en las Palmas de Gran Canaria para presionar la Calorina Darias para que haga una nueva redistribución de las áreas, con excusas un poco triviales, pero no tengo ninguna duda de esa imagen. De hecho, yo fui de los que negué que en su momento en la moción en Santa María de Guía que la dirección de Nueva Canarias tuviera algo que ver. Pero visto el transcurso del tiempo y que además el representante en Nueva Canarias incorporado al Congreso es justo uno de los censurantes, pues esas pruebas informan mucho", afirma.