El PSOE advierte a su concejal con la expulsión si apoya la censura a Atta

«La posibilidad de moción de censura no cuenta con el respaldo ni la autorización de la Comisión Ejecutiva Insular ni de la Comisión Ejecutiva Regional», señaló ayer el vicesecretario general y responsable de Política Municipal del PSOE de Gran Canaria, Juan Jesús Facundo, quien manifestó que el pasado día 23 de septiembre la formación comunicó a la asamblea local, encabezada por Víctor Navarro, «la no autorización y las consecuencias de ir en contra de esta decisión».

Facundo advirtió que en caso de llevarse a cabo la moción de censura en Valsequillo «se ejecutará la apertura de expediente de expulsión que lo establece los estatutos federales», y añadió que el PSOE no es un partido asambleario, «sino un partido con órganos de dirección política».

Las manifestaciones del vicesecretario llegan a raíz de la decisión de la asamblea local del PSOE de Valsequillo, tras celebrar una sesión extraordinaria, de apoyar a Asava, encabezado por Juan Carlos Hernández Atta, en una moción de censura en el Ayuntamiento con el objetivo de arrebatar el bastón de mando al alcalde Francisco Atta, de Asamblea de Barrios (Asba), formación ahora integrada en Municipalistas Primero Canarias.

Ese comunicado hizo que en menos de 24 horas, la política municipal se convirtiera en un polvorín, aunque todos los partidos guardaron las formas, como se pudo comprobar en el Pleno celebrado ayer en el que no se tocó el asunto.

El anuncio de presentar la moción de censura a Francisco Atta viene de atrás. La decisión de Lucía Melián de abandonar en noviembre del año pasado al grupo político Asba, donde ocupaba la concejalía de Cultura, Patrimonio Histórico y Festejos, dejaba al Gobierno municipal encabezado por Atta en minoría.

La edil pasaría al Grupo Mixto como concejala no adscrita, y la oposición sumó a partir de ese momento siete votos frente a los seis del grupo de Gobierno, que se ha mantenido hasta el momento. Quedaban en el Gobierno local cinco concejales de Asba y una de Coalición Canaria, y en la oposición, cuatro de Asamblea Valsequillera (Asava), uno del PSOE –en coalición con Valsequillo Plural–, el representante de Por Valsequillo (PorV) y Lucía Melián en el grupo mixto.

Varios de los concejales de la oposición mostraron su intención de presentar la moción de censura «cuando dieran los números». Por entonces, la posición del PSOE de Valsequillo quedaba en el aire, a pesar de que sus socios de coalición mostraron su intención de apoyar la moción de censura.

Víctor Navarro explicó ayer que la decisión de la Ejecutiva Local valsequillera estaba alejada de cualquier «estrategia política del contexto insular o regional», y argumentó la «mala gestión» del grupo de Gobierno. Navarro afirmó que «la situación del municipio requiere acción por parte del Partido Socialista», y añadió que «llevamos varios meses recibiendo críticas...».

Por su parte, el portavoz del grupo político Valsequillo Plural, Eduardo Déniz, afirmó que «nosotros desde el principio hemos apoyado la moción de censura» como grupo que está en coalición con el PSOE, y añadió que estaban «a la expectativa de lo que pase».

Juan Carlos Hernández Atta, del grupo Asamblea Valsequillera, subrayó que la misma noche que el PSOE hacía público su comunicado, «nosotros acordamos que vamos a esperar a que el PSOE se pronuncie, que son los que tienen que moverse».

«Mantener la prudencia»

En todo este escenario, el alcalde Francisco Atta declaró después del Pleno que de momento mantienen la «prudencia» a la espera de que «esta situación se reconduzca». Atta señaló que la moción iría «contra la voluntad popular» y que sería un «grave error político».

El regidor aseguró que «Valsequillo funciona», y la prueba es que acaban de aprobar en el Pleno tres millones y medio de euros para ejecutar proyectos en el municipio.

Más contundente se mostró la concejala de Coalición Canaria, Fabiola Calderín. Aunque aseguró que prefería mantenerse al margen, subrayó que su grupo político ha demostrado «lealtad» desde el comienzo del pacto.

«Hemos sido responsables y coherentes y por tanto no formamos parte de todo esto que se está armando en el pueblo ni estamos a favor». Calderín recordó que fue Asba quien ganó las elecciones y rechazó la existencia de un supuesto desgobierno.

Añadió que desde Coalición Canaria «defendemos un municipalismo serio» y que priorizan los proyectos sobre los sillones. La concejala dejaba claro que «esto no favorece a nadie, ni al pueblo ni a la ciudadanía. Solo responde a los intereses de algunos».

Primero Canarias

También tuvo palabras ante la información de que el PSOE de Valsequillo apoyaría la moción de censura contra Asba, ahora en Municipalistas Primero Canarias, el alcalde de Agüimes y presidente de la Comisión Gestora del nuevo partido, Óscar Hernández.

Hernández declaró que «me parece un despropósito absoluto que además no solo genera inestabilidades en los ayuntamientos, sino que la dirección del Partido Socialista nos había trasladado que ese tipo de hechos no se iban a dar».

El regidor argumenta que provocar una moción de censura a esta altura del mandato carece de sentido político, ya que el presupuesto de 2026 debe estar en diseño y no lo ejecutarían completo.

Añadió que no debería producirse «por lealtad institucional, independientemente de las discrepancias que pueda haber en el día a día». Es, afirmó, «una cuestión más de fuerza que de sentido común y de responsabilidad».

Óscar Hernández no descarta que Nueva Canarias pueda estar detrás de la moción, tras la publicación de una fotografía de Carmelo Ramírez en una terraza de Valsequillo junto a miembros de varios grupos políticos locales de la oposición.