El PSOE de Valsequillo decide apoyar una moción de censura contra Francisco Atta

Los socialistas justifican su decisión por la "grave situación institucional" y el deterioro de los servicios públicos en el municipio

Francisco Atta, en el salón de Plenos de las Casas Consistoriales de Valsequillo.

Francisco Atta, en el salón de Plenos de las Casas Consistoriales de Valsequillo. / Andrés Cruz

La Provincia

Valsequillo

El PSOE de Valsequillo decidió ayer en su asamblea local apoyar una moción de censura en el Ayuntamiento para arrebatar el bastón de mando al alcalde Francisco Atta, de Asamblea de Barrios (Asba), formación integrada en Municipalistas Primero Canarias.

Los socialistas del municipio argumentan como motivo de su acuerdo la «grave situación institucional» que padece el Ayuntamiento. Hay que recordar que el gobierno municipal de Valsequillo lleva casi diez meses en minoría tras la decisión de la concejala Lucía Melián de abandonar Asba y alinearse con la oposición.

Esta decisión, destaca el PSOE en un comunicado, es el fruto de un análisis político exhaustivo de los dos años del mandato actual. Según ese análisis, la situación en el Ayuntamiento es «insostenible» como consecuencia de «la desorganización interna del gobierno municipal», así como del «deterioro de los servicios públicos».

Los socialistas no ven en este momento ninguna otra salida posible para afrontar la situación de inestabilidad política de Valsequillo y ofrecer «confianza» a la ciudadanía hasta las próximas elecciones municipales.

