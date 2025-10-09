Samos-Sarria: el Camino de los Valores echa a andar

Con el objetivo de llegar a Santiago de Compostela el domingo 12, este jueves ha arrancado la caminata de la IX edición del Camino de los Valores – Depende de Ti, una iniciativa de #UP2U Project, presidida por la magistrada de menores Reyes Martel. El proyecto es un ejemplo de integración social y educación en valores, y este año camina bajo el lema «Caminando por la salud mental».

El punto de partida fue la localidad de Samos (Lugo), con final en Sarria tras un recorrido de 12 kilómetros de dificultad moderada. En la plaza Vergara Vilariño, la alcaldesa de Samos, María Jesús López, dio la bienvenida a la comitiva. El viajero del Camino, Antonio «El Flaco», recordó la importancia de caminar juntos durante su presentación. Por su parte, la presidenta de UP2U Project, Reyes Martel, animó a los participantes a avanzar pese a las adversidades del camino.

La marcha reúne a chicos y chicas procedentes de diferentes comunidades —Canarias, Baleares, Melilla, Murcia, Valencia, Ciudad Real, Cantabria, Madrid, Jaén, entre otras— junto a profesionales y referentes institucionales. Entre las autoridades invitadas, la magistrada de menores de Madrid, Eva Saavedra; Javier Francisco Soria, director del centro de menores de Melilla; y la diputada Rebeca Paniagua, entre otras personalidades.

La edición 2025 tuvo una primera fase en Gran Canaria, con el recorrido del Camino de Santiago insular entre Tunte (San Bartolomé de Tirajana) y Gáldar. Además de reafirmar los valores que dieron origen a UP2U Project – Depende de Ti, la iniciativa ha estrechado lazos entre Gran Canaria y Galicia: una delegación gallega visitó la isla y fue recibida por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, entre otras autoridades.

Itinerario previsto (9–12 de octubre)

• Jueves 9 · Samos → Sarria · 12 km (dificultad moderada).

• Viernes 10 · Sarria → Portomarín · 20 km.

• Sábado 11 · Portomarín → Palas de Rei · 24 km.

• Domingo 12 · Monte do Gozo → Plaza del Obradoiro (Santiago de Compostela) · 5 km.

El lema «Caminando por la salud mental» acompaña esta edición y se alinea con las acciones de sensibilización, reconocer, escuchar y acompañar, poniendo la vida de las personas en el centro.

La marcha continuará mañana con la etapa Sarria–Portomarín. La llegada está prevista el domingo 12 a la Plaza del Obradoiro. Acompañarnos es también caminar.

Este Camino de los Valores es posible gracias al apoyo coordinado de instituciones públicas, fundaciones y empresas que sostienen la logística, la acogida y las actividades pedagógicas a lo largo de la ruta.

