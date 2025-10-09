Seis jóvenes se unen y mueven su Montaña en Agüimes tras 40 años

Durante más de cuarenta años, el pintoresco barrio de Montaña San Francisco de Agüimes, situado entre Agüimes casco y Playa de Arinaga, vivió sin asociación vecinal. El movimiento comunitario se apagó y buena parte de su vida social se fue diluyendo. Hoy, un grupo de seis jóvenes, tres hermanos y tres primos de entre 20 y 30 años, criados en el barrio, han decidido cambiar esa historia.

La iniciativa parte de Kilian López de la Guardia y sus dos hermanos, Omar y Jonathan y las primas Indara Ramos López , Selenia López De La Guardia y Nisamar López De La Guardia. Crecieron en el mismo entorno. Han constituido la Asociación de Vecinos Montaña San Francisco de Agüimes, un proyecto que no pretende grandes gestas, sino algo sencillo para volver a unir al vecindario. «Volver a la niñez cuando no teníamos problemas, queremos que la gente vuelva a ilusionarse con su barrio. Que se olviden los problemas, que sonrían y recuperemos la convivencia que había antes», cuenta Kevin López, el promotor de la idea y fundador de la asociación desde el 31 de enero. «Durante muchos años no se organizaba nada. Las fiestas desaparecieron, los vecinos se fueron distanciando. Nosotros lo que queremos es volver a traer alegría, participación y promocionar el barrio».

Tras 40 años

La nueva asociación estrenó esta semana su andadura con una fecha muy especial: la fiesta en honor a San Francisco, patrón del barrio. La imagen del santo se guarda en una pequeña ermita excavada en la roca, una cueva situada en la propia montaña que da nombre al lugar. «Es un rincón con valor sentimental y simbólico, construido por los propios vecinos hace décadas, y que hoy vuelve a cobrar protagonismo», señala.

Seis jóvenes de la misma familia vuelven a dar vida a Montaña San Francisco de Agüimes / La Provincia

En esta ermita, junto a la plaza, radica uno de los principales ejes de la reactivación de la actividad vecinal. López de la Guardia hace un cebo entre los vecinos del municipio: «guardamos una enorme sorpresa dentro de la ermita y queremos que vengan a verla». Sin facilitar muchos más detalles, solo cuenta que han recuperado las dos imágenes de la virgen del Carmen y santa Rita , donadas hace décadas por los vecinos y las han vestido con unos «trajes de los bonitos». Una está ya en una parte horadada de la cueva y la otra en un pequeño altar dentro de la misma caverna. No quiere ofrecer imágenes, solo que vayan al barrio para que las vean. Su tío, Juan Martín, será la persona homenajeada este primer año como vecino emblemático del barrio, cuya figura protagoniza el cartel de las fiestas junto a un pequeño de la mano, «como si fuera él de niño y vuelve a recordar lo que eran las fiestas en su infancia», apunta Kevin, que leerá el pregón hoy.

La programación, con apoyo del Ayuntamiento de Agüimes, arrancó de forma muy original: pasacalle con cuatro papagüevos confeccionados por ellos mismos por la avenida de Playa de Arinaga y la banda Aborigen, con la que anunciaron el regreso de las celebraciones. «Fue una manera de decirle a todo el mundo que Montaña San Francisco vuelve a estar vivo. Ver a los niños correr detrás de los papagüevos y a los mayores sonreír fue la mejor señal», comenta el joven. Sorprendieron a los vecinos y bañistas. «Hace más de 40 que no veía papagüevos en Arinaga», comentó Mari Pino, que estaba en el muelle viendo el divertido acto.

Pregón, homenaje y música

Han organizado conciertos gratis desde este jueves hasta el domingo con grupos que les han hecho precios mucho más económicos que su caché . «Fuimos a hablar con ellos cara a cara y les contamos lo que significa nuestro proyecto como asociación y que no tenemos mucho dinero». Y lo lograron.

Para estos seis jóvenes no se trata de nostalgia, sino de futuro. «No queremos mirar atrás con pena, sino adelante con ilusión. Empezamos con poco, pero con ganas de que Montaña San Francisco vuelva a ser lo que era: un barrio unido», añade.

La fiesta continúa con procesión con el santo el sábado y conciertos, juegos infantiles y la respuesta, aseguran, ha superado sus expectativas.

«La gente se ha volcado. Algunos vecinos mayores nos han dicho que hacía décadas que no veían algo así. Eso nos emociona, porque significa que valió la pena dar el paso», afirma Kevin.

La asociación Montaña San Francisco no quiere quedarse en la organización de fiestas. Su objetivo es mantener la actividad durante todo el año, con eventos cada dos meses: talleres, excursiones, actividades deportivas y encuentros familiares. «Queremos que el barrio esté vivo. Si no se mueve, se apaga. Y no queremos que eso vuelva a pasar», añade.