¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

Octubre continúa repleto de fiestas populares, música y mucha diversión. El segundo fin de semana del mes llega cargado de actos en diferentes municipios de la Isla para seguir disfrutando el otoño en buena compañía.

Mogán

El barrio de Veneguera acogerá hoy y mañana una nueva edición del Encuentro Veneguera, que volverá a reunir en un espacio único música en directo, actividades culturales, talleres, espacios familiares, tradición y sostenibilidad. Además de su programación musical, el encuentro cuenta este año con grupos finalistas y artistas de diferentes estilos, habrá actividades para todas las edades, espacios dedicados a la artesanía y gastronomía local, así como propuestas que fomentan el consumo responsable y el respeto al entorno natural.

Hoy, a las 00:00 horas, tendrá lugar la actuación musical de Javi Cedrés y mañana actuarán Julia Rodríguez, Playa Coco, Hiraí Afonso, Aníbal y Lajalada, Gran Canaria Reggae Foundation, Kilombo Improvisado, OM Domínguez & The Village Band, Enak Ska, DJ Kubakanashé, Danienverso e Ínsula.

Ingenio

La Bajá del Macho regresa mañana a la Villa de Ingenio tras más de una década sin celebrarse, y lo hace con carácter conmemorativo, al rendir homenaje a Pepe Juan Espino, fundador de esta entrañable tradición y figura muy querida en el municipio. La concentración será a las 18:00 y la salida a las 19:30. A partir de las 21:00 comenzará la verbena con las actuaciones de la Parranda Pa’Ingenio y Paco Guedes.

Santa Brígida

Hoy, en Santa Brígida, se inaugurará a las 19:00 horas la exposición itinerante ‘Las Vestimentas Tradicionales de Gran Canaria durante los siglos XVIII y XIX’, en el Espacio Juan Sixto Muñoz.

Se podrá visitar del 10 al 30 de octubre en horario de mañana y tarde. La entrada es gratuita.

Valleseco

Valleseco acogerá mañana y el domingo la decimotercera edición del Certamen Internacional de Zarzuela, única competición lírica en el mundo dedicada exclusivamente a este género. En esta edición, 33 aspirantes de varios países participarán en la semifinal. También habrá mercadillo, talleres de pinchos con maridaje y actividades tradicionales como elaboración de quesos y pan.

San Bartolomé de Tirajana

Mañana tendrá lugar el acto solemne de entrega oficial de los Honores y Distinciones del municipio, en el Centro Cultural Maspalomas a partir de las 20:00. El Ayuntamiento distinguirá a 11 personas, entre ellas Pedro Franco como Hijo Predilecto y Theo Gerlach y Andrés Ocón Guzmán como Hijos Adoptivos.

Teror

A partir de mañana, en Teror, se celebrará la segunda edición del Festival de Cine de Terror, ‘Teror Film Fest’, con el estreno del Scape Room más terrorífico del municipio en la Plaza del Pino a las 18:00 horas.

Telde

El barrio del Valle de los Nuevos, en Telde, también está de fiesta. Mañana habrá romería a las 18:30 desde la entrada del Tecén. Por la noche, verbena a las 23:00. El domingo comenzará la feria de ganado a las 09:00 y a las 14:00 se celebrará una paella popular con música en vivo.