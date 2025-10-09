Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Tienes menos de 30 años y buscas trabajo en Gran Canaria? El Cabildo destina 1,6 millones para dar empleo y formación a jóvenes

El plan permitirá contratar a 106 personas, de las cuales 80 serán jóvenes menores de 30 años que recibirán formación en medio ambiente y sector primario.

Una agente de Medio Ambiente inspecciona los alrededores de una torreta eléctrica.

Una agente de Medio Ambiente inspecciona los alrededores de una torreta eléctrica. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, a propuesta del consejero de Empleo y Desarrollo Local, Juan Díaz, ha aprobado el nuevo proyecto Gran Canaria Garantía Juvenil 2025-2026, un plan de formación y empleo dotado con 1.625.635 euros que permitirá contratar a 106 residentes de la isla durante 12 meses.

La mayoría de los participantes —80 jóvenes menores de 30 años con baja cualificación y mayores dificultades de acceso al mercado laboral— recibirán formación en tareas vinculadas al medio ambiente y al sector primario.

El consejero Juan Díaz presentó al Consejo la reedición de este programa tras el éxito de la edición anterior, en la que se formó a más de medio centenar de jóvenes. Para ponerlo en marcha antes de que finalice el año, el Cabildo ha solicitado al Servicio Canario de Empleo una subvención de 1.303.289 euros, y aportará el resto de la financiación con fondos propios.

El proyecto prevé la contratación de 106 personas durante un año: 80 alumnos menores de 30 años, 13 profesionales de apoyo social y administrativo, cinco docentes y ocho expertos en práctica laboral (uno en agricultura y siete en medio ambiente). Con esta iniciativa, el Cabildo impulsa una política activa de empleo de segunda oportunidad, dirigida a jóvenes desempleados sin titulación de ESO inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, combinando formación y trabajo remunerado.

El plan se articula en tres ejes principales: formación, mejora de la empleabilidad y experiencia laboral.

En el ámbito formativo, los participantes recibirán instrucción en competencias clave que faciliten el acceso a Certificados de Profesionalidad, al título de ESO o a ciclos formativos de FP. Además, se ofrecerá formación complementaria transversal orientada a dotarles de herramientas personales y profesionales.

La fase de mejora de la empleabilidad incluirá talleres en habilidades sociales, emocionales, comunicativas, medioambientales y digitales básicas, así como en igualdad y desarrollo personal, con el fin de favorecer su inserción laboral y social.

Finalmente, la experiencia laboral se desarrollará en tres áreas:

  • Medio ambiente, con obras y servicios de mejora de espacios naturales.
  • Sector primario, mediante actuaciones para dinamizar y reforzar la actividad agrícola y ganadera de la isla.
  • Jardín Botánico Viera y Clavijo, con tareas de mantenimiento, apoyo en eventos y actividades educativas, atención al público y mejora de las instalaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Layonel Ramírez está en la UCI tras pasar un día y medio a la deriva en el mar
  2. Las terrazas regresan a la arena de Maspalomas tras más de 35 años
  3. La manita relajada: la comentada actitud de John Travolta con sus fans en Gran Canaria
  4. El hotel emblemático del Casino en Arucas con 20 habitaciones costará 3,8 millones
  5. Rafael, el grancanario que resistió 14 horas en el mar en un caso que recuerda al de Layonel Ramírez
  6. «El Cabildo de Gran Canaria construirá 421 viviendas sociales y rehabilitará otras 2.700»
  7. El souvenir de rolos de platanera
  8. John Travolta sorprende en Sardina al saludar al periodista Baby Solano durante el rodaje de su nueva película en Gran Canaria

¿Tienes menos de 30 años y buscas trabajo en Gran Canaria? El Cabildo destina 1,6 millones para dar empleo y formación a jóvenes

¿Tienes menos de 30 años y buscas trabajo en Gran Canaria? El Cabildo destina 1,6 millones para dar empleo y formación a jóvenes

La Aemet sentencia el tiempo para este fin de semana en Canarias: temperaturas más frescas, viento y posible lluvia

La Aemet sentencia el tiempo para este fin de semana en Canarias: temperaturas más frescas, viento y posible lluvia

La movilidad aérea, marítima y terrestre para personas con discapacidad, eje de las IV Jornadas de Inserción Socio Laboral

La movilidad aérea, marítima y terrestre para personas con discapacidad, eje de las IV Jornadas de Inserción Socio Laboral

Gran Canaria explorará la geotermia en cuatro municipios en el año 2026

Gran Canaria explorará la geotermia en cuatro municipios en el año 2026

El Foro Internacional de Turismo centra su nueva edición en el personal de hostelería que distingue a Maspalomas Costa Canaria

El Foro Internacional de Turismo centra su nueva edición en el personal de hostelería que distingue a Maspalomas Costa Canaria

Óscar Hernádez, alcalde de Agüimes: "Espero que la moción de censura en Valsequillo no se dé"

Óscar Hernádez, alcalde de Agüimes: "Espero que la moción de censura en Valsequillo no se dé"

El negocio de una madre y su hijo detenidos en Jinámar: venta de droga y comercio ilegal de medicamentos

El negocio de una madre y su hijo detenidos en Jinámar: venta de droga y comercio ilegal de medicamentos

Víctor Navarro (PSOE): "La situación de Valsequillo requiere acción por parte del Partido Socialista"

Víctor Navarro (PSOE): "La situación de Valsequillo requiere acción por parte del Partido Socialista"
Tracking Pixel Contents