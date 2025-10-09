Víctor Navarro, secretario general del PSOE de Valsequillo y concejal, mantiene que "la situación del municipio requiere acción por parte del Partido Socialista"

El secretario general del Psoe de Valsequillo y concejal en la oposición, Víctor Navarro, se mantiene en que "la situación del municipio requiere acción por parte del partido socialista". Así se expresó esta mañana tras anunciar anoche que la asamblea local había decidido apoyar una moción de censura en el Ayuntamiento para arrebatar el bastón de mando al alcalde Francisco Atta, de Asamblea de Barrios (Asba), formación integrada en Municipalistas Primero Canarias.

Navarro explica que tras esta decisión de la ejecutiva local "le hemos dado traslado a la ejecutiva insular para que manifieste su voluntad". El político valsequillero subraya que "no estoy esperando ninguna respuesta. Estoy esperando una conversación al respecto, y se tomarán decisiones en función de las conversaciones que se tengan".

El edil señala que lo que este paso que se da desde la ejecutiva local es por "la situación en la que estaba Valsequillo como institución, en la que venimos denunciando durante dos años", y añade que "llevamos varios meses recibiendo críticas y palos en el municipio por no da ese paso, y que no paran de hacernos partícipes de todo lo que se está mal gestionando el Ayuntamiento por no tomar una decisión".

Represalias

En cuanto a si va a temer que haya represalias por su decisión de "no provocar más convulsiones desde el punto de vista institucional", Navarro señala que "quiero ver el posicionamiento que tienen. Si temo represalias, a ver, aquí se está jugando a un juego y creo que lo pone en la nota que hicimos llegar a los medios también en el que se quiere utilizar ciertos movimientos locales para justificar otras historias". Tambien añade que "no sé si esto conllevará al final a algún tipo de represalia. Pues si las hubiera, pues que se lo haga mirar el que quiera hacerlo pero yo soy una persona partido y eso siempre lo dicho desde el principio. Lo que intento es que el partido sea consciente de la situación que está viviendo Valsequillo y que aleje cualquier estrategia de política del contexto insular o regional. Que la aleje totalmente, porque es que el municipio está como está. No es otra cosa. Si eso al final llegase a tener algún tipo de represalia, pues la gente lo verá".

Valsequillo Plural

El portavoz del grupo político Valsequillo Plural, Eduardo Déniz, que está en coalición con el Psoe de Valsequillo representado por Víctor Navarro, afirma que "nosotros desde el principio hemos apoyado la moción de censura como grupo que está en coalición con el Partido Socialista, y en estos momentos estamos a la espera de ver qué posición toma el partido. "Estamos a la expectativa de lo que pasas", asegura.

Déniz es consciente de que es la ejecutiva insular del Psoe la que tiene que autorizar participar en la moción, "que choca con los objetivos de Augusto Hidalgo", y argumenta que en el caso de que los socialistas se nieguen a dar el paso "se supone que Víctor Navarro entregaría su acta y pasaría a nosotros, pero es lo que suponemos, y si eso se da nosotros vamos a apoyar la moción, como hemos dicho desde el principio".