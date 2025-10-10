El Cabildo destina 600.000 euros a renovar el asfalto de la GC-1 entre Vecindario y el Aeropuerto

El Cabildo de Gran Canaria comenzará este domingo, 12 de octubre, la renovación integral del asfalto en la calzada norte de la autopista GC-1, en el tramo comprendido entre Vecindario (Santa Lucía de Tirajana) y el Aeropuerto. Los trabajos se realizarán en horario nocturno, entre las 23:00 y las 6:00 horas, de lunes a jueves, durante unas doce noches.

La intervención, con una inversión estimada de 600.000 euros, afectará a unos nueve kilómetros de la principal vía de la isla. La GC-1 soporta un tráfico medio diario de unos 55.000 vehículos en el tramo Vecindario-Arinaga, cifra que aumenta hasta los 84.000 en las inmediaciones del Aeropuerto.

Por tratarse de una carretera de alta capacidad, los trabajos se ejecutarán por fases con el fin de minimizar las afecciones al tráfico. La primera fase, que arranca este domingo, abarcará el tramo entre Vecindario y el polígono industrial de Arinaga (Agüimes), donde se intervendrá sobre unos cuatro kilómetros. Durante las noches de trabajo, la circulación en sentido norte permanecerá cortada, y los vehículos deberán desviarse por la salida 26 hacia Vecindario y Balos, utilizando la vía de servicio paralela hasta reincorporarse a la autopista tras la gasolinera DISA de Arinaga.

La segunda fase se desarrollará entre el polígono de Arinaga y el cruce de Las Puntillas (Ingenio), antes del Aeropuerto. En este tramo, el desvío se establecerá por la salida 23 en dirección al Cruce de Arinaga, siguiendo por la GC-191 hasta Carrizal y reincorporándose a la GC-1 por Las Puntillas.

La tercera y última fase cubrirá el tramo comprendido entre el cruce de Las Puntillas y el enlace de la Base Aérea de Gando, pasando el Aeropuerto. En este caso, los vehículos deberán desviarse por la salida 18 hacia Carrizal-Ingenio y circular por la GC-195 hasta Ojos de Garza.

Los cortes se aplicarán de forma progresiva según avance cada fase, y en todos los puntos afectados se instalará señalización informativa para guiar a los conductores.

La actuación incluye la retirada del pavimento deteriorado, la aplicación de una nueva capa de mezcla bituminosa de cinco centímetros y la reposición de la señalización horizontal. Mientras duren los trabajos, el Cabildo pide colaboración a los conductores y recomienda atender las indicaciones del personal de obra presente en la zona.