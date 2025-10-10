El ‘Camino de los Valores’ avanza: Sarria–Portomarín, caminando por la salud mental
La segunda etapa (20 km) de la IX edición del Camino de los Valores —impulsada por UP2U Project— volvió a unir esfuerzo, convivencia y solidaridad. Paradela abrió sus puertas con un gesto de acogida, y Portomarín confirmó la fuerza de una comunidad que cuida
El Camino de los Valores – Depende de Ti, que este año camina bajo el lema «Caminando por la salud mental», completó hoy su segunda etapa entre Sarria y Portomarín (20 km). Fue una jornada luminosa, de buen ambiente, risas y trabajo en equipo, en la que jóvenes y profesionales avanzaron a ritmo inclusivo entre bosques, praderas y aldeas, antes de descender al valle del Miño.
En Paradela, la comitiva fue recibida por su alcaldesa, María Montserrat Mulet, quien obsequió al grupo con un detalle de bienvenida. El gesto, sencillo y cercano, subrayó el sentido del proyecto: caminar también es cuidar.
La llegada a Portomarín se produjo en un marco de memoria viva: la iglesia trasladada piedra a piedra desde el antiguo Portomarín —hoy bajo las aguas del embalse de Belesar— recordó que reconstruir es posible. Allí, el alcalde Pablo Rivas dio la bienvenida al grupo y señaló: «A partir de ahora este pueblo también será el de ustedes. Gracias a la organización por la labor que hacen todos los años». A su lado, la presidenta de UP2U Project, la magistrada Reyes Martel, insistió: «Todos somos familia aquí. El Camino no termina aquí. Se inician encuentros y experiencias a partir de ahora».
La marcha —que promueve la inclusión social de jóvenes en situación de vulnerabilidad o con medidas judiciales mediante deporte, cultura y cooperación— continúa mañana con la etapa Portomarín–Palas de Rei (24 km) y concluirá el domingo entre Monte do Gozo y la Plaza del Obradoiro (5 km).
La edición 2025 tuvo una primera fase en Gran Canaria, recorriendo el Camino insular entre Tunte (San Bartolomé de Tirajana) y Gáldar; un tramo que estrechó lazos entre Canarias y Galicia, con la visita de una delegación gallega recibida por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, entre otras autoridades.
Cómo colaborar — caminamos por la salud mental
• Dona por Bizum al número solidario 04151 (Asociación UP2U Project).
Implicación y apoyos
Este Camino de los Valores es posible gracias al apoyo coordinado de instituciones públicas, fundaciones y empresas que sostienen la logística, la acogida y las actividades pedagógicas a lo largo de la ruta.
Instituciones públicas
• Xunta de Galicia
Fundaciones y entidades
• Fundación la Caixa
• Fundación Disa
• Fundación UD Las Palmas
Empresas y otros colaboradores
• Binter
• Coca-Cola
• Leroy Merlin
Entrevistas con la presidencia: comunicacionup2u@gmail.com
Próximas etapas: sábado Portomarín–Palas de Rei (24 km); domingo Monte do Gozo–Obradoiro (5 km).
