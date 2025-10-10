Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ‘Camino de los Valores’ avanza: Sarria–Portomarín, caminando por la salud mental

La segunda etapa (20 km) de la IX edición del Camino de los Valores —impulsada por UP2U Project— volvió a unir esfuerzo, convivencia y solidaridad. Paradela abrió sus puertas con un gesto de acogida, y Portomarín confirmó la fuerza de una comunidad que cuida

‘Camino de los Valores’

‘Camino de los Valores’

Ver galería

‘Camino de los Valores’ / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Camino de los Valores – Depende de Ti, que este año camina bajo el lema «Caminando por la salud mental», completó hoy su segunda etapa entre Sarria y Portomarín (20 km). Fue una jornada luminosa, de buen ambiente, risas y trabajo en equipo, en la que jóvenes y profesionales avanzaron a ritmo inclusivo entre bosques, praderas y aldeas, antes de descender al valle del Miño.

En Paradela, la comitiva fue recibida por su alcaldesa, María Montserrat Mulet, quien obsequió al grupo con un detalle de bienvenida. El gesto, sencillo y cercano, subrayó el sentido del proyecto: caminar también es cuidar.

La llegada a Portomarín se produjo en un marco de memoria viva: la iglesia trasladada piedra a piedra desde el antiguo Portomarín —hoy bajo las aguas del embalse de Belesar— recordó que reconstruir es posible. Allí, el alcalde Pablo Rivas dio la bienvenida al grupo y señaló: «A partir de ahora este pueblo también será el de ustedes. Gracias a la organización por la labor que hacen todos los años». A su lado, la presidenta de UP2U Project, la magistrada Reyes Martel, insistió: «Todos somos familia aquí. El Camino no termina aquí. Se inician encuentros y experiencias a partir de ahora».

La marcha —que promueve la inclusión social de jóvenes en situación de vulnerabilidad o con medidas judiciales mediante deporte, cultura y cooperación— continúa mañana con la etapa Portomarín–Palas de Rei (24 km) y concluirá el domingo entre Monte do Gozo y la Plaza del Obradoiro (5 km).

La edición 2025 tuvo una primera fase en Gran Canaria, recorriendo el Camino insular entre Tunte (San Bartolomé de Tirajana) y Gáldar; un tramo que estrechó lazos entre Canarias y Galicia, con la visita de una delegación gallega recibida por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, entre otras autoridades.

Cómo colaborar — caminamos por la salud mental

• Dona por Bizum al número solidario 04151 (Asociación UP2U Project).

Implicación y apoyos

Este Camino de los Valores es posible gracias al apoyo coordinado de instituciones públicas, fundaciones y empresas que sostienen la logística, la acogida y las actividades pedagógicas a lo largo de la ruta.

Instituciones públicas

Gobierno de Canarias

• Xunta de Galicia

Cabildo de Gran Canaria

Fundaciones y entidades

• Fundación la Caixa

• Fundación Disa

• Fundación UD Las Palmas

Empresas y otros colaboradores

• Binter

• Coca-Cola

• Leroy Merlin

Entrevistas con la presidencia: comunicacionup2u@gmail.com

Próximas etapas: sábado Portomarín–Palas de Rei (24 km); domingo Monte do Gozo–Obradoiro (5 km).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Seis jóvenes se unen y crean una asociación en Montaña San Francisco
  2. Las terrazas regresan a la arena de Maspalomas tras más de 35 años
  3. Rafael, el grancanario que resistió 14 horas en el mar en un caso que recuerda al de Layonel Ramírez
  4. La manita relajada: la comentada actitud de John Travolta con sus fans en Gran Canaria
  5. El hotel emblemático del Casino en Arucas con 20 habitaciones costará 3,8 millones
  6. «El Cabildo de Gran Canaria construirá 421 viviendas sociales y rehabilitará otras 2.700»
  7. El souvenir de rolos de platanera
  8. John Travolta sorprende en Sardina al saludar al periodista Baby Solano durante el rodaje de su nueva película en Gran Canaria

El ‘Camino de los Valores’ avanza: Sarria–Portomarín, caminando por la salud mental

El ‘Camino de los Valores’ avanza: Sarria–Portomarín, caminando por la salud mental

El Cabildo destina 600.000 euros a renovar el asfalto de la GC-1 entre Vecindario y el Aeropuerto

El Cabildo destina 600.000 euros a renovar el asfalto de la GC-1 entre Vecindario y el Aeropuerto

Manuela Carmena, jurista y exalcaldesa de Madrid: "La izquierda está en un proceso de confusión y de no tener claro su papel"

Manuela Carmena, jurista y exalcaldesa de Madrid: "La izquierda está en un proceso de confusión y de no tener claro su papel"

Treinta años de trámites para que sea pública: la Casa del Mato de El Tablero será rehabilitada y pasará al patrimonio municipal de San Bartolomé de Tirajana

Treinta años de trámites para que sea pública: la Casa del Mato de El Tablero será rehabilitada y pasará al patrimonio municipal de San Bartolomé de Tirajana

Javier Lozano, joven director teatral canario, estrena su ópera prima: «Tras releer ‘Catalina Park’ olvidé la novela y creé mi versión»

Javier Lozano, joven director teatral canario, estrena su ópera prima: «Tras releer ‘Catalina Park’ olvidé la novela y creé mi versión»

Jóvenes de una misma familia mueven una montaña en Agüimes

Jóvenes de una misma familia mueven una montaña en Agüimes

Valsequillo Plural pedirá el acta al socialista Víctor Navarro si no apoya la moción de censura

Valsequillo Plural pedirá el acta al socialista Víctor Navarro si no apoya la moción de censura

SPAR Gran Canaria garantiza la calidad del plátano de Canarias

SPAR Gran Canaria garantiza la calidad del plátano de Canarias
Tracking Pixel Contents