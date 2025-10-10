El fin de semana viene cargado de cortes y obras en las carreteras de Gran Canaria
La película 'Just Play Dead', con Samuel L. Jackson, mantendrá la GC-500 cortada entre las 21.00 horas de la noche del viernes y las 00.30 de la madrugada del sábado
La Consejería de Obras Públicas y Transporte del Cabildo de Gran Canaria ha informado de diversos trabajos y restricciones de tráfico que afectarán a varias vías de la Isla durante este viernes, 10 de octubre, por motivos de mantenimiento, asfaltado y actividades extraordinarias. Se recomienda a los conductores extremar la precaución y planificar con antelación sus desplazamientos.
Instalación de señalización en Tejeda Entre las 07.00 y las 15.00 horas, se llevará a cabo la instalación de señales de código en la GC-600, entre los kilómetros 11+000 y 14+000, en ambos sentidos, en el tramo comprendido entre La Goleta y Ayacata (Tejeda). Durante estas horas podrán producirse pequeñas retenciones.
Reparación del firme en Maspalomas–Ayagaures. En el municipio de San Bartolomé de Tirajana, la carretera GC-504, entre los kilómetros 6+333 y 9+070, permanecerá regulada por semáforos mientras se realizan trabajos de reparación del firme. La intervención se desarrollará de 07.30 a 15.00 horas.
Samuel L. Jackson corta Taurito
El rodaje de la producción 'Just Play Dead' obligará a realizar cortes de tráfico intermitentes en la GC-500, entre los kilómetros 37+000 y 37+500 (Taurito), desde las 21.00 horas del viernes 10 hasta las 00.30 horas del sábado 11. Los cortes no superarán los 15 minutos y se efectuarán en ambos sentidos de la vía.
Los trabajos de asfaltado en la autopista GC-1, entre Arinaga y el aeropuerto, en sentido Las Palmas de Gran Canaria, obligarán al cierre progresivo por fases de distintos accesos. Los desvíos habilitados son los siguientes:
- Fase 1: Salida 26 (Vecindario–Balos), vía paralela a la autopista, con incorporación pasada la gasolinera de Arinaga.
- Fase 2: Salida 23 (Cruce de Arinaga – Arinaga), por la GC-191 (Carrizal), con incorporación en el enlace Las Puntillas–Aeropuerto.
- Fase 3: Salida 18 (Carrizal–Ingenio–Agüimes), por la GC-195 (Ojos de Garza), con acceso desde la Base Aérea.
Corte total en Valsequillo por la Romería del Pilar
Con motivo de la Romería Ofrenda en honor a Nuestra Señora del Pilar, la GC-131, entre los kilómetros 3+040 y 3+900, permanecerá cerrada totalmente al tráfico entre las 19:30 y las 22.30 horas, en el municipio de Valsequillo.
