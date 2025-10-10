SPAR Gran Canaria garantiza la calidad del plátano de Canarias

SPAR Gran Canaria ha renovado un año más la certificación de su proceso de maduración controlada del plátano de Canarias, un distintivo que garantiza que la fruta cumpla con los parámetros establecidos y llegue en las mejores condiciones de sabor, calidad, frescura y seguridad alimentaria a los clientes.

Esta certificación, acreditada por la auditoría independiente Agrocolor, confirma el compromiso de la cadena con la excelencia y la sostenibilidad. Gracias a este sistema de maduración, SPAR Gran Canaria ajusta la producción a la demanda real, reduciendo en unas 10 toneladas anuales el desperdicio alimentario.

La cadena distribuyó el año pasado más de 1,6 millones de kilos de plátano, evitando 10 toneladas de desperdicio alimentario

SPAR Gran Canaria sigue siendo la única cadena de supermercados del archipiélago que adquiere los plátanos directamente a agricultores locales y realiza internamente todo el proceso de maduración controlada, lo que refuerza la apuesta de la marca por el producto de kilómetro cero y la economía de cercanía.

Renovación de la acreditación

La cadena de supermercados lleva renovando consecutivamente desde 2022 esta acreditación que avala también el sistema logístico con el que SPAR Gran Canaria gestiona el producto tras su maduración. Tras completar el proceso, los plátanos son almacenados, transportados y distribuidos en cajas retornables, lo que garantiza que el alimento fresco llegue al punto de venta manteniendo intacta su alta calidad.

Estas cajas retornables minimizan posibles daños en la fruta, reducen el uso de envases y favorecen una ventilación óptima, consiguiendo una maduración más eficiente y homogénea. Gracias a este sistema, SPAR Gran Canaria ha distribuido en el último año 1.642.406 kilos de plátano canario en perfectas condiciones a los diferentes puntos de venta repartidos por los 21 municipios de la isla.

Un expositor de una tienda de la cadena SPAR Gran Canaria / LP/DLP

Todo este proceso se realiza en la plataforma logística dedicada solo a frutas y verduras frescas, ubicada en Mercalaspalmas, siendo el mayor centro logístico de Canarias dedicado en exclusiva al tratamiento de estos productos. Cada día se reciben en sus instalaciones más de 100 toneladas de frutas y verduras frescas, de las cuales más del 58% procede directamente de proveedores locales, consolidando el compromiso de la cadena con el producto de cercanía y con el impulso de la economía insular.