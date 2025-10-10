Treinta años de trámites para que sea pública: la Casa del Mato de El Tablero será rehabilitada y pasará al patrimonio municipal de San Bartolomé de Tirajana

La Concejalía de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana ha dado un paso decisivo para preservar parte de su memoria colectiva con la firma de un convenio urbanístico que permite incorporar al patrimonio municipal la popularmente conocida como ‘Casa del Mato’ y el terreno que la rodea, un espacio emblemático situado en el corazón de El Tablero. Esta operación culmina un proceso pendiente durante más de treinta años y consolida la titularidad pública de un inmueble que forma parte de la historia viva del municipio.

La finca, conocida urbanísticamente como ‘Casa del Estanque’, está ligada a los orígenes agrícolas y sociales de El Tablero. En ella se conservan antiguas edificaciones y estructuras que, durante generaciones, formaron parte de la vida cotidiana de este enclave. Tal y como explica la concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez (CC), “su recuperación no solo tiene un valor urbanístico, sino también patrimonial y sentimental: se trata de devolver a la ciudadanía un lugar que ha sido testigo del desarrollo de la comunidad y que forma parte de su identidad colectiva”.

Parte de la parcela con la Casa del Mato al fondo. / LP/DLP

La Casa del Mato y su entorno están incluidos dentro del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) “El Balcón del Tablero”, aprobado definitivamente en 1994. Este instrumento urbanístico buscaba ordenar el núcleo tradicional mediante la cesión de terrenos, la apertura de nuevos viales y la rehabilitación de inmuebles con valor patrimonial. Sin embargo, la complejidad jurídica y registral de las parcelas privadas había mantenido bloqueada durante tres décadas la plena incorporación de este espacio al dominio público municipal.

Convenio

En este contexto, el convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento y la entidad Gestión Integral Caro S.L. supone un paso decisivo. Gracias a este acuerdo, el Consistorio incorpora más de 4.000 metros cuadrados de suelo de uso público, incluyendo la Casa del Mato, y desbloquea el proceso urbanístico. La empresa promotora, por su parte, asume la obligación de rehabilitar la Casa del Mato para su integración en el entorno urbano y de desarrollar viviendas de renta libre en el resto de suelos de su propiedad, contribuyendo así a la dinamización residencial y a la mejora del paisaje urbano de El Tablero.

Este convenio permite desbloquear definitivamente la situación mediante la cesión gratuita de tres parcelas que suman más de 4.000 metros cuadrados, con lo que se protege urbanísticamente esta zona estratégica. Se trata de una parcela de viales de 2.998 m², una zona verde de protección de viales de 492 m² y una parcela de uso público cultural de 602 m², que incluye la Casa del Mato, con una superficie construida de 53 m². Con esta operación, explicó el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal (CC), “se consolida la titularidad municipal del inmueble y su entorno tras treinta años de trámites, y se abre el camino para su inscripción registral y catastral. A su vez, el promotor asume la obligación de rehabilitar el inmueble y de construir viviendas de renta libre”.

Símbolo compartido

Por su parte, Ramírez añadió que “la Casa del Mato no es solo un edificio: es un símbolo compartido. Su recuperación representa un gesto de respeto hacia la memoria de El Tablero y un compromiso con su futuro. Este espacio podrá convertirse en un equipamiento cultural o vecinal, abierto a la ciudadanía y conectado con la vida comunitaria”. Su recuperación significa recobrar parte de nuestra identidad y preparar el territorio para el desarrollo de nuevos proyectos que respeten la historia y la proyecten hacia el mañana. “Con este convenio no solo ordenamos urbanísticamente un espacio clave, sino que devolvemos al pueblo un lugar con alma”, concluyó Ramírez.