Valsequillo Plural pedirá el acta al socialista Víctor Navarro si no apoya la moción de censura

El portavoz de Valsequillo Plural, Eduardo Déniz, adelanta que su grupo está pendiente de reunirse durante estos días con Víctor Navarro para concretar las posturas de ambos partidos, que fueron en coalición en las elecciones municipales de 2023 bajo el título 'El cambio es necesario'. Déniz asegura que en el caso de que el PSOE no apoye la moción de censura romperán el pacto "porque no se darían las condiciones y no tendría sentido continuar vinculados". El portavoz afirma que Víctor Navarro "se comprometió a entregar el acta si el PSOE no apoyaba la moción de censura", un asunto que estaba en pequeño comité pero que ahora se ha hecho público tras las informaciones sobre el apoyo del PSOE local y la llamada a capítulo de la ejecutiva insular.

Eduardo Déniz reitera que "vamos a esperar a reunirnos con él estos días y tomaremos una decisión" y que en el caso de que Víctor Navarro entregue su acta, sería relevado por Rayco Cruz, el segundo de la lista de la coalición.

Sobre las críticas que expusieron el alcalde de Agüimes y presidente de la Comisión Gestora de Municipalistas Primero Canarias, Óscar Hernández y el alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, de que en el medio y medio que queda de mandato no se puede hacer mucho, y que además no hay tiempo de sacar presupuestos, Eduardo Déniz subraya que el actual grupo de Gobierno no ha podido sacar adelante las cuentas municipales de 24, de 25, "y no tiene sentido hablar de presupuestos para 2026, por eso se ha montado esta moción y es uno de los argumentos que tenemos sobra la mesa".

Llamada de Teodoro Sosa

El portavoz de Valsequillo también señala que el freno a la moción de censura tiene que ver con la incorporación de Asba a Municipalistas Primero Canarias. "Creo que hay presión por parte de la cabeza de ese partido sobre esta historia. De hecho, hace unos meses, Teodoro Sosa llamó a Víctor Navarro para que esta moción no se diera". Déniz también señaló que lo que ocurre en Valsequillo "es política municipal", y que la postura del PSOE local "no tiene nada que ver con los de Las Palmas de Gran Canaria, ni de Santa Lucía ni todo lo que se quiera meter en la ecuación".

Ante la noticia del apoyo de la asamblea local del PSOE de Valsequillo, tras celebrar una sesión extraordinaria, de apoyar a Asamblea Valsequillera en una moción de censura en el Ayuntamiento con el objetivo de arrebatar el bastón de mando a Francisco Atta, formación ahora integrada en Municipalistas Primero Canarias, la concejala Lucía Melián, ahora en el Grupo Mixto, aseguró que de momento se mantiene al margen "ya que no hay nada cerrado". Melián abandonó el grupo de Gobierno en noviembre del año pasado cuando ocupaba la Concejalía de Cultura, Patrimonio Histórico y Festejos. Su renuncia provocó que el Gobierno municipal quedara en minoría con 6 concejales, cinco de Asba y una edil de Coalición Canaria (CC), y la oposición con siete, cuatro de Asamblea Valsequillera (Asava), uno del PSOE - en coalición con Valsequillo Plural-, el representante de Por Valsequillo (PorV) y Lucía Melián en el grupo mixto.

Por otra parte, la ejecutiva insular del PSOE reunida ayer mantiene su posición de que la posibilidad de moción de censura "no cuenta con el respaldo ni la autorización de la Comisión Ejecutiva Insular ni de la Comisión Ejecutiva Regional», como aseguró el vicesecretario general y responsable de Política Municipal del PSOE de Gran Canaria, Juan Jesús Facundo, quien recordó que en caso de llevarse a cabo la moción de censura en Valsequillo «se ejecutará la apertura de expediente para su expulsión que lo establece los estatutos federales».