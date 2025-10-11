Fagajesto inaugura el recorrido por los barrios del grupo de gobierno para que los vecinos den su voz al futuro de Gáldar

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Gáldar ha iniciado este sábado su recorrido por los barrios del municipio, celebrando la primera asamblea abierta en Fagajesto, que continuará en los próximos meses por todos los barrios. Más de 40 vecinos se dieron cita en la Asociación de Vecinos Montaña Gorda para compartir sus inquietudes, propuestas e ideas sobre el futuro del municipio, en un ambiente de colaboración y cercanía.

Este encuentro marca el inicio de un proceso participativo que llevará al equipo de gobierno, encabezado por el alcalde Teodoro Sosa Monzón y el primer teniente de alcalde Julio Mateo Castillo, a todos los rincones de Gáldar, con el objetivo de crear el próximo Plan de Barrios, una iniciativa que contará con una inversión aproximada de cuatro millones de euros y que se diseñará a partir de las propuestas vecinales.

Teodoro Sosa Monzón y Julio Mateo Castillo destacaron la importancia de este tipo de encuentros, que representan "nuestra forma de gobernar a través de la cercanía, escuchando a los vecinos y analizando los problemas en el terreno, no en los despachos".

El primer edil recordó también que el Ayuntamiento ya ha cumplido parte de los compromisos con Fagajesto, como el asfaltado de la carretera general, los arreglos de muros y vallas, o el proyecto de la futura Área Recreativa de La Herradura.

Teodoro Sosa destacó la propuesta de Julio Mateo Castillo de recorrer todos los rincones del municipio para elaborar el próximo Plan de Barrios. En este sentido, el primer teniente de alcalde expresó que “este proceso participativo es un compromiso real con los vecinos para construir entre todos la Gáldar del futuro, recorriendo la misma senda que nos ha traído hasta aquí".

"La mejor forma de conocer las necesidades de cada barrio es estar cerca de la gente, escuchar sus inquietudes y, a partir de ahí, construir el futuro de Gáldar de manera colectiva", añadió Castillo.

Una vez analizadas todas las propuestas de los vecinos, los técnicos municipales evaluarán su adecuación técnica y económica, y serán presentadas aquellas seleccionadas en los diferentes Consejos de Barrios, constituidos por la Concejalía de Participación Ciudadana.

FECHAS DE LAS PRÓXIMAS ASAMBLEAS ABIERTAS DEL GRUPO DE GOBIERNO