Gran centro para una Veneguera Viva

El Encuentro Veneguera Viva celebró la apertura del nuevo Centro de Interpretación de Veneguera. El barrio festejó la trigésimo cuarta edición bajo el lema ‘Veneguera Viva’, una cita ya consolidada como referente de la cultura, la tradición y la sostenibilidad en Gran Canaria, y que volvió a llenar de música, ambiente y actividades a este enclave moganero.

Ayer tuvo lugar la esperada inauguración del Centro de Interpretación de Veneguera, un acto que reunió a autoridades locales, vecinos y visitantes, quienes tuvieron la oportunidad de recorrer sus modernas instalaciones. Este nuevo espacio divulgativo cuenta con paneles informativos que permiten conocer la historia, la flora y fauna del barrio a lo largo de todo su territorio, además de destacar sus deportes al aire libre y los senderos antiguos que cruzan el municipio y que han sido rehabilitados en los últimos años.

Hueco a la pardela

Uno de los contenidos más destacados del centro son las referencias a especies emblemáticas, como la pardela, que incluye Veneguera en su ruta migratoria. También se pueden encontrar paneles dedicados a la calidad de sus cielos estrellados, reconocidos como ideales para la observación de lluvias de meteoros y otros fenómenos astronómicos, lo que convierte a la zona en un destino habitual tanto para astrónomos profesionales como aficionados.

Dentro del centro, los visitantes pueden disfrutar de un mirador hacia el espacio natural protegido de Los Azulejos, famoso por las singulares tonalidades de sus tierras y montañas. Además, se exhiben vitrinas con muestras geológicas de la zona. Con la apertura de este centro, Veneguera da un paso más en la valorización de su patrimonio natural y cultural, consolidándose como un destino de interés medioambiental dentro del municipio de Mogán.

La alcaldesa, Onalia Bueno, destacó durante su intervención que han «recuperado un antiguo almacén municipal que estaba casi en ruinas» para convertirlo en un espacio que ahora concentra el patrimonio y etnografía del municipio. Además, recordó que la creación de este centro ha sido posible gracias a una inversión de 7,4 millones de euros procedentes de los Fondos Europeos Next Generation, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística de Mogán.

La alcaldesa también mencionó otros proyectos en marcha, como el Centro de Interpretación e Innovación del Clima Canario, que se ubicará en el edificio histórico de La Fonda en el casco antiguo de Mogán.