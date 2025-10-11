Valleseco estrena con éxito su primera feria 'Sabor y Tradición y reúne a más de 3.000 visitantes

Más de 3.000 personas se dieron cita este pasado sábado en Valleseco, municipio del norte de Gran Canaria, para disfrutar de la primera edición de la feria Sabor y Tradición, un evento que ha conseguido unir gastronomía, música, cultura popular y actividades para toda la familia.

Organizada por el Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento, bajo la dirección de la concejala Rosa Delia Quintana Rodríguez, la feria ha sido calificada como un “éxito rotundo” tanto por asistentes como por productores locales, que destacaron el impacto positivo de la jornada en la economía rural y la promoción del producto local.

Una cita con los sabores y saberes del campo canario

La feria, celebrada en el casco del municipio, reunió a una veintena de expositores bajo el sello “Productos de la Tierra”, una iniciativa que fomenta el consumo de cercanía y el valor del producto artesanal. Durante toda la jornada, los visitantes pudieron recorrer los diferentes puestos en la calle León y Castillo, donde se ofrecieron:

Degustaciones de sidra artesanal

Pinchos creativos con producto local

Talleres de elaboración de queso y ordeño tradicional

Demostraciones de cuchillería tradicional

Muestras apícolas

Paseos en burro y exhibiciones ganaderas

Además, el ambiente festivo estuvo acompañado por actuaciones musicales a cargo de las bandas de música de Teror, Gáldar y San Mateo, que llenaron de sonido tradicional las calles del casco.

Las sidras locales, protagonistas del evento

Uno de los grandes atractivos de la jornada fue la participación de varias bodegas sidreras de Valleseco, reconocidas a nivel internacional por la calidad de sus productos. Las marcas Sidra Tuscany, El Lagar de Valleseco, El Secreto del Valle y Sidra Fierro ofrecieron degustaciones al público, maridadas con propuestas gastronómicas elaboradas con ingredientes del municipio.

Entre las creaciones más valoradas estuvieron:

“Sushi de Madrelagua” : con queso y sidra, de sabor suave y auténtico.

: con queso y sidra, de sabor suave y auténtico. “Brava Canaria” : una original combinación de papa y manzana.

: una original combinación de papa y manzana. “Ñoqui de queso con pesto rojo autóctono”, acompañado de vermut artesanal.

El chef Nauzet Marrero Pérez, responsable de estas propuestas, señaló que el objetivo fue “rendir homenaje a la papa, un producto humilde pero fundamental en la cocina canaria”.

La artesanía tradicional, un oficio con presente y futuro

El cuchillero vallesequense Laureano Arencibia Rivero, recientemente acreditado por la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC), fue otro de los protagonistas de la feria.

Las calles se llenaron de música con las bandas de Teror, Gáldar y San Mateo, mientras el público recorría los puestos

En su stand, Arencibia mostró paso a paso el proceso de creación de cuchillos canarios, desde el corte del acero hasta el montaje del cabo, un trabajo que puede llevar más de 16 horas por pieza. “Para mí, enseñar esto es mantener viva la memoria de nuestros mayores”, explicó.

Este tipo de iniciativas, subrayó, permiten no solo vender sus productos, sino también educar sobre la importancia de los oficios tradicionales.

Un espacio para el aprendizaje y el disfrute familiar

La programación incluyó actividades pensadas especialmente para acercar a niños, jóvenes y adultos al mundo rural. De la mano del Club de Arrastre de Gran Canaria, se ofrecieron talleres de:

Elaboración de quesos

Ordeño tradicional

Exhibiciones ganaderas

Paseos en burro

Estas propuestas tuvieron una gran acogida entre las familias. Según Víctor Manuel Díaz Rivero, presidente del club, “es importante que los más jóvenes conozcan el trabajo en el campo y valoren las tradiciones”.

Apoyo institucional y mirada al futuro rural

La feria forma parte del proyecto “Desarrollo Rural Sostenible de los municipios de menos de 10.000 habitantes de Canarias”, incluido dentro del programa “Dinamiza Rural”, promovido por el Gobierno de Canarias con el objetivo de revitalizar la economía en zonas rurales del archipiélago.

Este tipo de acciones busca frenar el despoblamiento, fomentar el emprendimiento local y consolidar el tejido productivo en áreas con menor densidad poblacional

Impacto económico y social positivo para el municipio

Tanto la concejala Rosa Delia Quintana como los productores locales coincidieron en que la feria ha sido una plataforma para visibilizar el trabajo de pequeños empresarios, artesanos y agricultores, generando un importante movimiento económico para Valleseco.

Productores como José María de Fierro, de Sidra Fierro, destacaron el valor de este tipo de encuentros: “Nos permite enseñar lo que hacemos y conectar directamente con el público”. En su opinión, la feria no solo dinamiza el sector, sino que refuerza el sentimiento de identidad y pertenencia.

Una feria que nace con vocación de continuidad

La organización ya trabaja en una segunda edición, tras comprobar la buena acogida de esta primera entrega. “Hemos logrado unir gastronomía, cultura, tradición y ocio en un mismo espacio. Esto nos anima a seguir apostando por eventos que potencien lo nuestro”, señaló la concejala.

La Feria “Sabor y Tradición” se perfila así como una nueva cita de referencia en el calendario insular, al combinar la promoción del producto local con la conservación de la cultura tradicional, valores que se alinean con las políticas europeas de desarrollo rural sostenible.