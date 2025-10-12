Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ingenio

La Bajá del Macho se estrena, pero sin ‘macho’, tras 10 años

Bajada del Macho en Ingenio

Bajada del Macho en Ingenio

La Provincia

La Provincia

La Bajá del Macho volvió ayer a Ingenio y lo hizo con participantes y diversión tras más de una década sin celebrarse. Rindió homenaje a Pepe Juan Espino, fundador del evento que falleció este año. La organización tiene ánimo de continuar. La romería, que nació «por el pique sano entre a Agüimes e Ingenio tras la Bajá del Gofio», no contó con un macho real, sino con una obra Gori Ruano, por algunas trabas económicas.

La baja del macho vuelve a Ingenio tras más de una década

La baja del macho vuelve a Ingenio tras más de una década

Ver galería

La baja del macho vuelve a Ingenio tras más de una década / La Provincia

Acabó en La Candelaria con verbena.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents