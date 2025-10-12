Ingenio
La Bajá del Macho se estrena, pero sin ‘macho’, tras 10 años
La Bajá del Macho volvió ayer a Ingenio y lo hizo con participantes y diversión tras más de una década sin celebrarse. Rindió homenaje a Pepe Juan Espino, fundador del evento que falleció este año. La organización tiene ánimo de continuar. La romería, que nació «por el pique sano entre a Agüimes e Ingenio tras la Bajá del Gofio», no contó con un macho real, sino con una obra Gori Ruano, por algunas trabas económicas.
Acabó en La Candelaria con verbena.
