Gáldar se abre a los vecinos para crear un municipio al gusto de todos

El Ayuntamiento de Gáldar ha iniciado su recorrido por los barrios del municipio, celebrando la primera asamblea abierta en Fagajesto y que continuará en los próximos meses por todos los barrios. Más de 40 vecinos se dieron cita en la Asociación de Vecinos Montaña Gorda para compartir sus inquietudes, propuestas e ideas sobre el futuro del municipio, en un ambiente de colaboración y cercanía.

Este encuentro marca el inicio de un proceso participativo que llevará al equipo de gobierno, encabezados por el alcalde de la ciudad, Teodoro Sosa Monzón; y el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, a todos los rincones de Gáldar, con el objetivo de crear el próximo Plan de Barrios, una iniciativa que contará con una inversión aproximada de cuatro millones de euros y que se diseñará a partir de las propuestas vecinales.

Cercanía

Teodoro Sosa Monzón y Julio Mateo Castillo destacaron la importancia de este tipo de encuentros, que representan «nuestra forma de gobernar a través de la cercanía, escuchando a los vecinos y analizando los problemas en el terreno, no en los despachos».

El primer edil recordó también que el Ayuntamiento ya ha cumplido parte de los compromisos adquiridos con los vecinos de Fagajesto, como el asfaltado de la carretera general, los arreglos de los muros y vallas de la vía, o el proyecto de la futura Área Recreativa de La Herradura.

Teodoro Sosa destacó la propuesta de Julio Mateo Castillo de recorrer todos los rincones del municipio para elaborar el próximo Plan de Barrios. En este sentido, el primer teniente de alcalde expresó que «este proceso participativo es un compromiso real con los vecinos para construir entre todos la Gáldar del futuro recorriendo la misma senda que nos ha traído hasta aquí. Y la mejor forma de conocer las necesidades de cada barrio es estar cerca de la gente, escuchar sus inquietudes y, a partir de ahí, construir el futuro de Gáldar de manera colectiva».

Una vez analizadas todas las propuestas de los vecinos, los técnicos municipales evaluarán su adecuación técnica y económica y serán presentadas aquellas seleccionadas en los diferentes Consejos de Barrios constituidos por la Concejalía de Participación Ciudadana.

Próximas asambleas:

Juncalillo: sábado 29 de noviembre, 12:00 h. AV Artevirgua.

Los Dos Roques: jueves 4 de diciembre, 19:30 h. AV Playa de Los Dos Roques.

Barranco Hondo: sábado 10 de enero de 2026, 12:00 h. Ermita de Barranco Hondo.

Caleta de Arriba: jueves 15 de enero de 2026, 19:30 h. AV Nuestra Señora del Mar.

Saucillo: sábado 17 de enero de 2026, 12:00 h. AV Cruz del Poleo.

La Furnia: jueves 22 de enero de 2026, 19:30 h. AV Amigos del Clavo y La Furnia.

Caideros: sábado 24 de enero de 2026, 12:00 h. AV Montaña El Agua de Caideros.

Punta de Gáldar: jueves 5 de febrero de 2026, 19:30 h. AV Amigos del Charcón.

El Agujero: sábado 12 de febrero de 2026, 19:30 h. AV Aguyaren.

Nido Cuervo: jueves 19 de febrero de 2026, 19:30 h. AV Puerto Cabello.

Hoya de Pineda: sábado 21 de febrero de 2026, 12:00 h. AV Hoya del Guanche.

Anzofé: jueves 5 de marzo de 2026, 19:30 h. AV Drago.

Cañada Honda: jueves 12 de marzo de 2026, 19:30 h. AV Cueva Herrera.

La Montaña: miércoles 18 de marzo de 2026, 19:30 h. AV Nuestra Señora de Fátima.

Piso Firme: jueves 2 de abril de 2026, 19:30 h. AV El Juncal.

Los Quintana: miércoles 8 de abril de 2026, 19:30 h. AV Quintogal.

San Isidro: jueves 16 de abril de 2026, 19:30 h. AV El Labrador.

La Enconada: jueves 23 de abril de 2026, 19:30 h. AV La Enconada.

Marmolejos: jueves 7 de mayo de 2026, 19:30 h. AV El Bermejal.

Barrial: jueves 21 de mayo de 2026, 19:30 h. AV Amagro.

Sardina, Barranquillo del Vino y El Faro: jueves 4 de junio de 2026, 19:30 h. AV San Pedro González Telmo.