Gáldar renueva el terrero de luchas de La Montaña

El Ayuntamiento de Gáldar ha llevado a cabo en los últimos meses la recuperación del terrero de luchas del barrio de La Montaña, que fue estrenado en la noche de este sábado en un evento que supuso la puesta de largo deportiva del Club de Lucha Ajódar, que vuelve a la competición tras casi dos décadas desaparecido.

Así, el Consistorio llevó a cabo la recuperación del terrero de luchas para la colocación de la arena, la protección del perímetro, la sustitución de las luminarias a tecnología Led y de nuevo mobiliario. Los propios luchadores del Club, presidido por Leticia Santana Díaz, también colaboraron en el acondicionamiento del terrero con sus propias manos.

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar; Julio Mateo Castillo, primer teniente de alcalde; y Ancor Bolaños, concejal de Actividad Física, Deporte y Salud; participaron en la presentación del nuevo terrero y del club.

Teodoro Sosa destacó que "Gáldar ha dado grandes luchadores, grandes tardes y noches de lucha, y tres grandes clubes, ojalá volvamos a recuperar también al Marmolejos". "Hoy me quedo con la imagen de los presidentes del Unión Gáldar y del vicepresidente del Ajódar dándose la mano, eso es lo que queremos en Gáldar, grandes días de lucha canaria sin rivalidad", añadió el primer edil, que deseó los mejores éxitos a los dos clubes esta temporada.

Homenaje a tres luchadores históricos

En el acto, además, se rindió homenaje a tres luchadores históricos del club: Juan Bolaños, Marcial Pérez y Bartolo Mateo. Julio Mateo, hijo de Bartolo Mateo, dio las gracias en nombre de las familias de los tres homenajeados, "tres grandes hombres, tres grandes amigos y apasionados de la lucha canaria".

Ancor Bolaños, concejal de Actividad Física, Deporte y Salud, puso en valor "el trabajo conjunto con el Club desde el primer día para sacar adelante la renovación de estas instalaciones para poder disfrutar de un terrero en perfectas condiciones".