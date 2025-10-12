El grupo de canarios del ‘Camino de los Valores’ completa el Camino de Santiago

La IX edición del «Camino de los Valores, Caminando por la Salud Mental» llegó este domingo a su fin, con los participantes entrando en Santiago de Compostela, Galicia. Acaba así una experiencia que ha dejado atrás 60 kilómetros en cuatro etapas, fruto de la iniciativa impulsada por la asociación UP2U Project – Depende de ti, presidida por la jueza de menores de Las Palmas, Reyes Martel.

La última etapa, de unos 5 kilómetros, arrancó en el Monte do Gozo, desde donde los peregrinos divisaron por primera vez la ciudad de Santiago. La entrada en la plaza estuvo amenizada por los papagüevos de Gran Canaria.

Este año han participado jóvenes procedentes de Canarias, Galicia, Madrid, La Rioja, Andalucía, Melilla, Murcia, Cantabria, Valencia, Baleares y Castilla-La Mancha.

Durante la jornada final se celebró también el mercadillo solidario del “Camino de los Valores” en la Hospedería de San Martín Pinario, cuyos fondos se destinarán a entidades que promueven la salud mental.

Amplia representación

Los participantes fueron recibidos por una amplia representación institucional y social, incluyendo al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santiago, Manuel César Vila; el director de Administración y Relaciones con las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de la Xunta de Galicia, Ildefonso de la Campa; la consejera de Política Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado; el presidente de la Academia Xacobea, Marcelino Agis; el padrino de honor de la asociación y creador del Xacobeo, Víctor Vázquez Portomeñe; los concejales de San Bartolomé de Tirajana, Ruyman Cardoso, Eduardo Armas, y el teniente alcalde, Alexis Moreno; el exfiscal general del Estado y magistrado del Tribunal Supremo, Julián Sánchez; además de la magistrada y presidenta de UP2U Project, Reyes Martel, quien clausuró esta novena edición con un mensaje de agradecimiento y compromiso con la juventud y la integración social.

También hay que destacar a los padrinos de honor de UP2U Project – Depende de ti: la doctora Elisabeth Arrojo, la actriz y periodista Miriam Díaz Aroca, y el exjugador de baloncesto profesional Fernando Romay