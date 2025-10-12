La Guardia Civil reconoce la lucha contra las redes de blanqueo y trata de personas en el día de la Virgen del Pilar

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha celebrado este 12 de octubre los actos para conmemorar a su Patrona, la Virgen del Pilar, con una Misa en la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria y una parada militar en el Acuartelamiento de Comandancia de Las Palmas.

El acto militar lo ha presidido el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, Javier Peña de Haro, acompañado de la subdelegada del Gobierno en Canarias, Teresa Mayans.

El acto dio comienzo con la revista a las unidades por parte del coronel jefe de la Comandancia. Peña de Haro recordó que hace 19 meses se encontraba en el mismo escenario en su toma de posesión como jefe de la Comandancia, "un reto complejo afrontado con ilusión" y destacó el trabajo realizado este tiempo por todos los agentes que conforman la plantilla de la Guardia Civil en las Islas y que ha llevado al esclarecimiento del 52% de las infracciones penales conocidas, más de 8.000 detenciones e investigaciones y la desarticulación de grupos criminales relevantes.

Ejemplos concretos

Entre estos, mencionó organizaciones dedicadas al blanqueo de capitales -como el clan Hutch, de Lanzarote-, redes de trata de seres humanos con víctimas captadas en Sudamérica, y operaciones contra el narcotráfico que culminaron con la incautación de mas de 2.000 kilos de cocaina y la detención de uno de los traficantes más buscados de Europa, José 'el del Buque', en colaboración con la Policía Nacional y la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

"Queda mucho por hacer", dijo dirigiéndose a los guardias civiles, a quienes agradeció su trabajo y compromiso. "Han arriesgado sus vidas o salvado a ciudadanos en grave riesgo", destacó. "Gracias por reconocer siempre el trabajo hecho por veteranos y ser ejemplo para próximas generaciones".

En el acto, se impusieron 26 condecoraciones en su modalidad de Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, y la Real Orden de la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. Así se reconoce los servicios o acciones de mérito relevante de los agentes.

Se ortogó también un reconocimiento, en forma de un réplica del tricornio de gala a una Institución habiendo recaido este año dicha distinción en la Casa Africa por su permanente colaboración con la Comandancia.

Atención a la violencia de género

El coronel recordó la atención prestada a más de 1.100 víctimas de violencia de género, la cobertura y seguridad ofrecida a cerca de 20 millones de turistas y pasajeros, y las más de 31.000 actuaciones de apoyo a instituciones y organismos en ámbitos como medio ambiente, protección animal, lucha contra incendios y resguardo fiscal.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno resaltó la lucha contra violencia de género y la protección menores que desarrolla la Guardia Civil y subrayó el "sacrificio personal de los agentes", momento en el que quiso recordar a quienes perdieron la vida en acto de servicio. " No olvidamos su sacrificio y nos comprometemos todos juntos a trabajar por un país mas seguro justo y solidario", destacó Mayans, quien también agradeció "la entrega, valentía y dedicación" de los agentes: "Sin ustedes nuestro día a día sería mucho mas inseguro y difícil".