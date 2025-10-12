La Lotería Nacional cae en Gran Canaria

A ganar, a ganar, pollo para cenar. No, no es el Blackjack, es el sorteo de la Lotería Nacional que este fin de semana se celebró este domingo, 12 de octubre, como motivo del Día de la Hispanidad. En una administración de Canarias se vendió el primer premio, el 43429, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Concretamente se despachó en la administración La Familia, ubicada en la calle Alcalde Óscar Bautista Afonso, en Santa María de Guía, en Gran Canaria. Y en Lanzarote en Argana Alta -Arrecife-, en el local ubicado en la calle Tajaraste, 23. Dotado con 300.000 euros al número fue un premio muy repartido a lo largo y ancho de la geografía española.

Se vendió también en Moguer y Palos de la Frontera -Huelva-; Xirivella y Oliva -Valencia-; Cabonara -Asturias-; Barcelona; Torrecillas de la Tiesa -Cáceres-; Santander; Castellón de la Plana; Málaga; Pontevedra y Vigo; Segovia y Más de las Matas -Teruel-;

Mientras que el segundo premio correspondió al 92832 y se vendió en Torremolinos -Málaga-; Posada de Llanes -Asturias- y Molina de Aragón -Guadalajara-.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

Logo de Lotería Nacional / LP/DLP

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).