Manuela Carmena llena el Centro Cultural de Santa Brígida en la presentación de su libro

Santa Brígida dio una calurosa acogida este sábado en el Centro Cultura de la Villa a Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid y reconocida referente del ámbito jurídico y social en España. La expolítica presentó su último libro titulado Imaginar la vida. Cuatro décadas transformando lo público (Editorial Península).

El recinto del evento, organizado por el Ayuntamiento de Santa Brígida a través de su Concejalía de Cultura, se quedó pequeño para acoger la presentación y hubo ciudadanos que siguieron el acto a través de la pantalla instalada en el exterior.

Una vida dedicada al servicio público y la justicia social

Manuela Carmena, con una trayectoria de más de cuarenta años, se ha destacado por su compromiso con la justicia, los derechos humanos y la transformación social. Inició su carrera como abogada laboralista durante la dictadura franquista, defendiendo a trabajadores en conflictos complejos y participando en el histórico despacho de Atocha, escenario de la trágica matanza de 1977. Posteriormente, Carmena ingresó en la judicatura, donde promovió la protección de menores y la reinserción social.

Entre 1996 y 2001 integró el Consejo General del Poder Judicial, y en 2010 le fue concedido el Premio Manuel de Irujo como reconocimiento a su defensa de los derechos humanos. Su trayectoria culminó al frente del Ayuntamiento de Madrid entre 2015 y 2019, marcando un periodo de innovación en la gestión pública y la atención a las personas.

«Imaginar la vida»: empatía y diálogo en la política

En su ensayo, Carmena apuesta por recuperar la imaginación y la capacidad de negociación, valores que considera imprescindibles para superar el clima de polarización actual. El libro recoge anécdotas, reflexiones y propuestas construidas desde la experiencia, orientadas a fortalecer una visión profundamente humana de la política y abrir nuevas vías para un progreso social más justo e inclusivo.

La autora destaca la importancia de la empatía como fundamento de cualquier labor pública, abogando por una política orientada al bien común y capaz de responder a los desafíos actuales más allá de la burocracia o las divisiones partidistas.