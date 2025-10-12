Una moción de censura en el aire que revuelve la vida política de Valsequillo

La vida política de Valsequillo traspasó esta semana las fronteras municipales. La decisión del PSOE local de apoyar la moción de censura —promovida por el Asava de Juan Carlos Hernández Atta con el fin de arrebatar el bastón de mando al actual alcalde, Francisco Atta (Asba)— con el argumento de la «grave situación institucional» en la que, a su juicio, se encuentra Valsequillo, revolvió el panorama político municipal, insular y también regional.

Si bien los socialistas valsequilleros, encabezados por Víctor Navarro, expusieron que la decisión nació «del trabajo y la responsabilidad local» y no responde a «ninguna estrategia partidista ajena a Valsequillo», el alcalde, Francisco Atta, apeló a la «prudencia» y llamó a «reconducir» la situación a apenas año y medio de las elecciones municipales. «La moción iría contra la voluntad popular», expresó.

Atta manifestó que sería «un grave error político presentar una moción a esta altura del mandato» y argumentó que «Valsequillo funciona», frente a las críticas de quienes quieren verlo fuera del grupo de gobierno asegurando que el municipio está «paralizado».

Junto al alcalde, su socia de Gobierno de Coalición Canaria (CC), Fabiola Calderín, cerró filas en su apoyo al grupo de gobierno. «Hemos sido responsables y coherentes y no formamos parte de todo lo que se está armando en el pueblo ni estamos a favor». Calderín, que recordó que fue Asba quien ganó las elecciones, dejó claro que «esto no favorece a nadie, ni al pueblo ni a la ciudadanía. Solo responde a los intereses de algunos».

Los partidos que conforman la oposición municipal esperan la decisión del secretario general del PSOE de Valsequillo, Víctor Navarro, que una vez hizo pública la decisión de la agrupación local chocó de frente con las determinaciones de su partido. Y es que la respuesta de la Ejecutiva Insular fue advertirle con abrirle un expediente de expulsión si seguía adelante y apoyaba la moción de censura.

De hecho, antes de saltarse la disciplina de partido, Navarro recibió días atrás una comunicación de la formación en la que se le informaba que «la posibilidad de moción de censura no cuenta con el respaldo ni la autorización de la Comisión Ejecutiva Insular ni de la Regional». Aun así, Víctor Navarro, quien dejó claro que era persona de partido, explicó que «lo que intento es que el partido sea consciente de la situación que está viviendo Valsequillo y que se aleja cualquier estrategia de política del contexto insular o regional». Añadía «que llevamos varios meses recibiendo críticas y palos en el municipio por no dar ese paso».

Situación distinta es la de la edil Lucía Melián, antigua integrante del grupo de gobierno —que abandonó para pasarse al Grupo Mixto—, quien aseguró que de momento se mantiene al margen «ya que no hay nada cerrado». Y por su parte, Juan Carlos Hernández, de Asamblea Valsequillera (Asava), ideólogo de la censura, permanece a la espera a que el PSOE mueva ficha.

El debate también ha salpicado a Municipalistas Primero Canarias. Los dirigentes del nuevo partido político, Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, y Óscar Hernández, de Agüimes, compartían la opinión que una moción «es un despropósito absoluto», además de confiar en que tras escuchar a la dirección decir que «no está de acuerdo y que no se va a llevar a término». También señalaron que la moción no debería producirse «por lealtad institucional, independientemente de las discrepancias del día a día».