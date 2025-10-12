Mogán, un año más como base de vida de la 360º The Challenge Gran Canaria

Mogán volverá a albergar un año más una de las bases de vida de la X edición de la 360º The Challenge Gran Canaria, que continúa desvelando los puntos oficiales para los 120 participantes que afrontarán los 264 kilómetros y 12.786 metros de desnivel de esta exigente carrera de montaña de autosuficiencia.

El municipio sureño se suma al de Guía de Gran Canaria como espacio para el descanso de los corredores y corredoras por un recorrido que se dará a conocer diez días antes del comienzo de la carrera, que tendrá lugar entre el 5 y el 8 de noviembre. En los próximos días se irán desvelando el resto de las cinco bases de vida con las que contará la 360º The Challenge Gran Canaria.

El concejal de Eventos Deportivos del Ayuntamiento de Mogán, Luis Miguel Becerra André, resaltó que esta prueba deportiva “va a ser un atractivo más para nuestro municipio”. “El incremento de participantes y, especialmente, de corredoras, es un indicativo muy positivo”, añadió Becerra, quien resaltó la participación de corredores moganeros como José Bordón, segundo en la edición de 2023, o Javi Blanco.

“Para nosotros va a ser un orgullo recibir a esos 120 participantes que van a afrontar este auténtico reto” y quienes, adelantó el concejal, “probarán productos de Mogán” a su paso por la base de vida.

La de los récords

La X edición de la 360º The Challenge Gran Canaria será la de los récords. El pasado viernes se cerraron las inscripciones con un total de 120 participantes, una cifra que no se había alcanzado en las nueve ediciones anteriores. De estos, 11 serán mujeres, que supondrá también la mayor presencia femenina de la historia.

Entre ellas estará la francesa Claire Bannwarth, ganadora de las cinco últimas ediciones. Una de las candidatas a quitarle el entorchado será la alemana Katharina Hartmuth, que llegará a Gran Canaria tras conseguir la victoria en el Tor des Géants y subirse al tercer cajón del podio del UTMB de Chamonix.

También estarán presentes la suiza Anita Lehmann, la italiana Marina Plavan, la peruana Martha Ccorahua Huallpa, la marroquí Kaotar Bendoumou, la suiza Stephanie Straub, la rumana Roxana Gabriela Dirvareanu y las españolas Nira Rosa Castro, Montserrat Caso y Guacimara Suárez, que será la única representante canaria en la clasificación femenina.

En el apartado masculino, entre los favoritos estarán el italiano Luca Papi, único corredor que ha finalizado las nueve ediciones de la 360º The Challenge Gran Canaria de las que ha ganado en cuatro ocasiones; el francés Sébastien Raichon, ganador del Tor des Glaciers en dos ocasiones; y los canarios José Bordón, segundo en 2023; y Álvaro Santana, tercero en la edición de 2024.