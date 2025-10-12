Óscar Hernández: «Es una torpeza que se pierdan futuros pactos por un berrinche»

Aunque fuese telegrafiada durante meses, ¿esperaban la moción de censura de Valsequillo anunciada por el PSOE local?

No, no, no. En absoluto. Yo he mantenido contactos tanto con el secretario general regional del PSOE, como con algún miembro de la insular, en verano, cuando empezaron estos movimientos, y en todo momento nos dijeron que la estrategia del PSOE no es la de generar inestabilidad. Todo lo contrario. Y políticamente no tiene ningún sentido a esta altura de mandato; para quien conoce la dinámica municipal, generar un cambio si ellos consideran que se están haciendo las cosas radicalmente mal, pues no tienes tiempo ni siquiera de poder ejecutar un presupuesto completo. Ya por una razón pragmática.

Queda año y medio...

Bueno, y después que se genera una crisis importante de cara al futuro. Ver la perspectiva de aquí al 2027 sin ver la proyección de futuro, es estar corto de miras de una forma exagerada. Es más fruto de un berrinche puntual que de analizar de forma sosegada y responsable la perspectiva del desarrollo del municipio en los próximos años. Me parece una torpeza absoluta. Y los órganos del partido no avalan esta decisión local. Esperemos que se reconduzca. Nos consta y nos extraña que esto se vaya a producir. Y, sobre todo, por el vínculo de Víctor Navarro dentro de la estructura del PSOE. Hay un montón de matices. Una cosa es lo que en caliente la asamblea local decide, dejándose llevar por rencillas más o menos personales agrupadas, a que se echen a perder espacios de futuros encuentros. No es de mucha habilidad.

Más mociones de censura

Agaete, San Mateo, Guía y ahora Valsequillo. ¿Hay una estrategia planificada para tumbar las Alcaldías lideradas por su nuevo grupo político tras romper con Nueva Canarias (NC)?

Creo que sí hay mala fe. No es de otra manera. Están viendo el crecimiento de nuestra organización como una rivalidad, en vez de verlo como una oportunidad. Y algunos estarán encantados de quitarnos el margen de maniobra, pensando solo que se asocia a las Alcaldías. El tiempo nos dará y quitará razones. Pero creo que en ese pacto con el PSOE, Nueva Canarias en estos momentos puede influir para que no estemos en ninguna institución lo intentará, porque así lo han demostrado solicitando el pase a los no adscritos en San Bartolomé y en Teror, y en algunas acciones que están llevando a cabo en contra de aquella gente.

"Ojalá tuviéramos cerrado el candidato en Las Palmas de Gran Canaria; sí está a punto en Artenara, Valleseco y Mogán"

¿Cómo han podido proteger de momento a su gente en Las Palmas de Gran Canaria?

Seguimos intentando protegerles, porque hay un pacto específico con la alcaldesa -Carolina Darias-. Nueva Canarias está presionando al Partido Socialista, pero espero que los socialistas puedan visibilizar ese rencor por la ruptura con nosotros, y espero que no se dejen arrastrar por intereses que poco tienen que ver con el interés general de la ciudadanía.

¿Y en el caso de La Aldea, que es una situación similar y se interpretaría como concejales tránsfugas?

Sí, sí. Se puede interpretar dependiendo del origen. Pero, es verdad, nosotros no hemos hecho ningún juego de tablero, porque estamos concentrados en la constitución y en el congreso, e introducir esta variable en estos momentos para nosotros no nos gusta, no es adecuada y afecta directamente a la organización y genera las dudas y los recelos de cara al futuro. A estas alturas de mandato, las organizaciones están planificando la contienda del 27, y del año que viene si se convocan las generales.

Estamos ya en precampaña...

Sí. Al final, te pones a trabajar al día siguiente del anuncio. Pero tienes que empezar a hacer los movimientos para organizarte de cara a la campaña. Y eso no se organiza en seis meses. Aquellos que crean que una campaña de cinco o seis meses se definen están bastante equivocados.

Telde y Mogán

El último pacto fue con Ciuca. ¿No rompe la idea de un modelo de partido progresista?

Nosotros seguimos con el mismo formato. Lo que hemos dicho en todo momento es que dentro de la organización de Municipalistas Primero Canarias la autonomía local es absoluta. Y luego las relaciones a nivel insular, regional o nacional se establecen a través de este espacio. Pero es verdad que dentro de ese espacio de encuentro hay grupos que son más vinculados por la política de toda la vida a ser progresistas y otros que son más conservadores, más moderados. Pero el formato de trabajo cercano en atención a la demanda de los ciudadanos es coincidente. Independientemente del pasado histórico que cada uno tenga. Y de los conflictos que se hayan generado en el pasado, por las mismas guerras políticas y las marcas en cada uno de los municipios. Pero Ciuca tiene una nueva dirección, rejuvenecida, renovadora, a un alcalde -Juan Antonio Peña- que ha demostrado capacidad de contacto con la ciudadanía. Y que ve con buenos ojos el trabajo que hacemos en los ayuntamientos desde hace muchísimos años. Esa complicidad con nuestra manera de trabajar nos permite seguro cerrar acuerdos.

¿Ya tienen candidatos o partidos asociados en los 21 municipios, incluido Las Palmas?

Presencia tenemos en Las Palmas. Es verdad que candidato no tenemos todavía; estamos todavía en la estructuración. Parece que está bastante avanzado en Artenara, Valleseco y Mogán. En este último caso, va un poco más lento que en los dos primeros.

Reunión de la gestora de Municipalistas Primero Canarias. / LP / DLP

¿Con una estructura propia o con la que tiene Ciuca en Mogán?

Con una estructura propia. Marca nacida desde el principio, que podría ser con una marca propia local o directamente con la nuestra.

¿Con gente nueva?

Gente nueva, con sensibilidad, que suele participar en movimientos sociales, pero que no han estado vinculados directamente a la política nunca. Consideran que este proyecto puede ser ilusionante, y se suman a él.

Volviendo al candidato de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué falta para designarlo?

Ojalá lo tuviéramos cerrado ya. Pero creo más en asentarnos en el trabajo que tenemos, que ver el candidato. Teo -Teodoro Sosa- está haciendo esa turné por los distintos barrios, para trasladar también nuestra forma de trabajar, que es la que solemos hacer en los municipios más pequeños a la capital. Con toda la dificultad que ello supone. Y escuchar a la gente. Establecernos, ver cómo se hace la representación de los distintos barrios dentro de la estructura local. Y, evidentemente, ver qué personas pueden ser la cara de ese proyecto. Deben trabajarse las prioridades, los objetivos y eso iría arropado con la persona que se decida para encabezar la lista en Las Palmas.

Veteranos, con apoyo

¿Cómo defienden un modelo de partido que apuesta por la renovación respecto a Nueva Canarias, cuando muchos de ustedes llevan 20 o 30 años dentro de la política?

Por un lado, de forma natural en los ayuntamientos es más fácil la renovación que en el ámbito insular y regional. Es verdad que algunos de nosotros llevamos más años en primera línea en el ámbito local, pero la circunstancia que nos diferencia con Nueva Canarias es cuando la antigüedad que llevas en una organización se ve respaldada por la ciudadanía. Cuando hay un divorcio entre el apoyo popular y la dirección es imprescindible dar un paso a un lado. Yo no me planteo más allá de, como mucho, un mandato más. En Agüimes hemos hecho un trabajo interno de renovación, con gente joven y formada, que debe abordar el relevo, porque creo ciegamente en esa renovación, con nuevos aires, nuevos espíritus, nuevas maneras, nuevos mensajes y mayor conectividad con el margen de población que también está viviendo un desarraigo con la política.

En el caso del Cabildo, existe cierto malestar porque se pueden están generando tres poderes: el presidente Antonio Morales, Teodoro Sosa y el PSOE. ¿Acabará bien el mandato o ven dificultades para que se mantenga como está?

Yo creo, y lo dije desde el principio, que los compromisos adquiridos con la ciudadanía en la campaña del 23 tienen que estar muy por encima de todo eso. Roque Aguairo, lo ha dicho abiertamente Antonio Morales, que es nuestro referente, está dedicado en cuerpo y alma a garantizar que los proyectos que ha establecido el Cabildo se cumplan. Todos los consejeros están alineados en esa posición. Y a aquellos que estén más por la posición de la marca por encima del interés general, estoy seguro de que Antonio los pondrá en su sitio. No creo que haya tres poderes. El presidente tiene la capacidad absoluta de dirigir como una magnífica orquesta a todo el gobierno insular.

Congreso en una semana

La semana que viene se celebra el congreso constituyente, en el que se debatirán las ponencias de estatutos, ideológica y política. También 20 propuestas sobre temas como la vivienda, población, economía, turismo y medio ambiente. ¿Qué líneas estratégicas deben distinguir a Municipalistas de otros partidos?

El enclave principal y absoluto es Canarias. Por eso se ha creado una propuesta de mesa. Y en ese encaje, todas las iniciativas tendentes a buscar la solución a lo que le preocupa a la gente. Seguimos definiéndonos como un grupo nacionalista, porque nuestro compromiso principal es con nuestra tierra. Y después progresista, en cuanto a la defensa de las políticas que tienen que ver con el interés general, la cobertura de los recursos para atender a las familias que están en riesgo de exclusión, los problemas del transporte. Siempre desde el ámbito de la perspectiva de acomodarlo a la situación económica real de la gente. Esa es la filosofía. Aunque después, por ejemplo, en la resolución del transporte se garantice la apuesta, que tampoco se distingue mucho de otros colectivos, por el transporte público. Una apuesta real que no suponga un coste añadido, sino que facilite la interconexión, la movilidad en la isla, sin la carga añadida de los coches particulares. O el tema de la vivienda. Nosotros en Agüimes arrancamos con una propuesta de alquiler tasado. Se ha mejorado mucho las condiciones de cara a proyectos municipales con las modificaciones que ha hecho el Gobierno de Canarias, y ese mismo modelo trasladado a otros municipios. La preocupación principal creemos que es el precio abusivo de los alquileres. De tal manera, que el criterio principal en Agüimes es la antigüedad en el padrón. Que sea prioritario quien lleva más tiempo en nuestra tierra. Y eso permitirlo con unos alquileres asequibles. Porque puede estar a menos de la mitad. En una parcela que vamos a licitar en Arinaga como muy tarde a principios del año que viene podrá rondar de 800 en 400 euros. La mitad. Son los posicionamientos de solidaridad, ámbito económico, servicios sociales que siempre ha sido una bandera nuestra, del ámbito de la cultura...

19-09-2025 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Tercer dÃ­a de huelga de transporte / ANDRES CRUZ

A colación de los paros en las guaguas interurbanas y del próximo concurso del servicio, se ha hablado de que el Cabildo compre Global, y del miedo de que en un concurso público entren empresas exteriores. Esto también causa roces con el PSOE. Siendo consejero Teodoro Sosa de Transportes, ¿cómo se va a resolver?

Yo creo que más que incidir en el formato, porque habrá que negociarse en el propio Cabildo, yo creo como posición de la organización que tenemos que fijar las condiciones para garantizar sin ninguna duda que las condiciones laborales de los actuales trabajadores de Global se mantengan inalterables. De tal manera, que en el formato jurídico que sea, porque no lo conozco, que la gente sepa que cuando se produzca si se produce el concurso público quien quiera que acceda a ese servicio garantice las condiciones actuales y los pactos a futuro. Esa es la posición que garantizará las condiciones de los trabajadores.

Antonio Morales todavía no se ha posicionado entre Nueva Canarias o ustedes. Como representantes de Roque Aguayro en su municipio, ¿pensaban que iban a contar con su respaldo o les sorprendió que no se haya decidido?

Antonio lo ha dicho públicamente y a nosotros en las asambleas de Roque Aguayro, sobre todo en el debate de si decidíamos romper con Nueva Canarias, donde participó activamente. Él ha estado siempre en la postura de que esta ruptura no se diera, haciendo todos los esfuerzos para que las partes pusieran sobre la mesa un punto de encuentro. A nosotros nos encantaría contar con Antonio. Pero no quiero, como amigo y como persona que lo aprecia, lo quiere, admira y respeta, y es absolutamente leal con él, ponerlo en un compromiso, porque está en la tarea de garantizar que los proyectos insulares se cumplan.

¿Hasta cuando esperarán a que decida para estructurarse?

Ese momento lo debe decidir Antonio, con todo el respeto y aval nuestro sin ninguna duda. Es una decisión personal que respetamos absolutamente. Cuando considere que lo deba hacer.

Frente común ante Madrid y Bruselas

¿Es innegociable que Sosa sea el cabeza de lista al Cabildo?

Esa premisa no está sobre la mesa, de verdad que no. Lo primero es constituirnos, generar ese espacio de definición de las tareas, afianzarnos en los municipios, constituir esa mesa canaria de la unidad y establecer las fórmulas de trabajo, y después elegir a la persona que sea más valiosa. Todavía no hay puestos asignados para nadie. Me gustaría destacar esa voluntad de unión en la defensa de Canarias como elemento básico de nuestra impronta. Y lo es por ese contacto inmediato con la gente. Estoy seguro de que es muchísimo más fácil ponerse de acuerdo sobre casi el 100% de las cosas en ese frente común ante Madrid y Bruselas. Y después, si hay discusiones, que las habrá, se resuelven en casa. Que quede ese espíritu, más que los egos y los puestos para algunas personas.