La Aemet anticipa un notable cambio de tiempo esta semana con lluvias en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un comienzo de semana en el Archipiélago marcado por los intervalos nubosos, el ambiente estable y la posible aparición de precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales, especialmente en las islas de mayor relieve.

Durante este lunes, los cielos estarán parcialmente cubiertos en la mayor parte de las islas, aunque las altas cumbres permanecerán despejadas. La Aemet no descarta chubascos dispersos, sobre todo en las horas centrales del día.

En Gran Canaria, el norte amanecerá con intervalos nubosos, mientras que en el sur predominarán los cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna. En Lanzarote y Fuerteventura, se espera nubosidad más compacta durante la noche y primeras horas del día.

Tiempo en Las Palmas de Gran Canaria / LP

Los termómetros se mantendrán estables, con máximas de 26 ºC en Tenerife y mínimas de 16 ºC en El Hierro. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas oscilarán entre 22 ºC y 25 ºC, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se prevén valores similares.

El viento soplará flojo a moderado del nordeste, acompañado por el régimen de brisas. En las cumbres, se espera viento flojo con predominio de la componente sur.

Avance de la semana

Martes:

Continuará el predominio de intervalos de nubosidad alta y baja, con formación de nubosidad de evolución diurna en las islas montañosas, donde no se descartan precipitaciones débiles y aisladas. Las temperaturas seguirán sin cambios, con viento flojo del nordeste en la provincia oriental y del este en la occidental.

Miércoles:

Cielos poco nubosos durante la noche, aumentando la nubosidad por la tarde con lluvias débiles y dispersas. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, y predominará el régimen de brisas. En las altas cumbres, el viento será moderado del suroeste, girando a oeste al final del día.

Jueves:

Con mayor incertidumbre, se prevé aumento de la nubosidad en todo el Archipiélago, especialmente en la provincia occidental, donde podrían registrarse precipitaciones moderadas o chubascos tormentosos, más persistentes en las vertientes sur y oeste. En la provincia oriental, las lluvias serían débiles y dispersas.