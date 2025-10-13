Animundo 2025 acoge cerca de 6.000 visitantes comprometidas con el cuidado y el bienestar animal

Cerca de 6.000 personas han visitado este fin de semana Animundo 2025, la octava edición de la Feria del Animal de Compañía, celebrada en Infecar, Feria de Gran Canaria. La cita ha vuelto a convertir el recinto ferial en un espacio de aprendizaje, reflexión y disfrute en torno al cuidado, respeto y bienestar hacia los animales. Esta cifra engloba tanto al público general como a los profesionales del sector que han podido conocer los productos, servicios y proyectos presentados en el área expositiva durante los dos días de la feria, además de los participantes en la Jornada Profesional de Animundo y a los visitantes de Animundo Educa, una de las novedades de esta edición celebrada durante la mañana del pasado viernes.

La Feria cerró hoy sus puertas tras una jornada en la que las pasarelas de adopción volvieron a ser las grandes protagonistas. Esta mañana fueron los reporteros y presentadores Baby Solano y Ana Trabadelo los encargados de presentar la primera pasarela, seguidos por Roberto Herrera, director y presentador del programa 'Cerca de Ti' en Televisión Española en Canarias. Unas pasarelas cuyo propósito es impulsar la adopción responsable de perros y gatos y que evidenció el amor incondicional que muchas familias muestran por los animales de compañía. En este sentido, los municipios de Telde, Vega de San Mateo, Santa Brígida y Santa Lucía de Tirajana, junto con el Albergue Insular de Animales de Gran Canaria, apoyaron el evento con la presencia de voluntarios que colaboraron para que las pasarelas fueran un éxito. De hecho, hasta más de 30 personas se interesaron por el proceso de adopción de perros y gatos, con casos como algún perro que ya lleva hasta 1.000 días a la espera de un hogar o que tienen historias muy duras como haber pasado por varias adopciones infructuosas o la pérdida de sus anteriores propietarios.

Para el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, "la alta participación de público durante este fin de semana es el reflejo del éxito de esta nueva edición, que cuenta con el apoyo de la consejería de Medio Ambiente como responsable del albergue de animales y de la política de bienestar animal. Trabajamos por la tenencia responsable de animales, y no sólo por fomentar la adopción sino también por reforzar un sector económico importante ya que cada vez son más las personas que tienen animales y esto genera una actividad económica alrededor que tenemos que cuidar y fomentar".

La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo Insular, Minerva Alonso, también resaltó la importancia de eventos como Animundo puesto que "cerca de 6.000 ciudadanos y ciudadanas de Gran Canaria han podido disfrutar de esta feria del animal de compañía y asistir a actividades, charlas y conocer los servicios ofrecidos por las empresas participantes, con el objetivo de concienciar sobre el cuidado y la tenencia responsable de los animales".

Por otro lado, las charlas de expertos despertaron el interés de los asistentes, como es el caso de Sara Peña, dermatóloga veterinaria y gerente de SKIN & VET, quien ofreció una ponencia sobre las 'Alergias en animales de compañía: Del diagnóstico a la inmunoterapia antígeno específica' y dio las claves para que los propietarios de mascotas puedan identificar cuándo sus animales tienen una posible alergia y qué hacer al respecto.

Por su parte, Miguel Cruz, veterinario en Kivet Las Palmas, abordó la 'Medicina Preventiva en perros y gatos' y afirmó que "los propietarios muchas veces llevan al animal al veterinario cuando ya está enfermo, pero lo ideal es que no llegue a estar enfermo. Por eso hay que evitar que se ponga malo".

El momento más lúdico para los animales de cuatro patas fue la zona exterior con actividades diseñadas para divertirse en familia como la piscina para perros, parque de bolas y pequeñas atracciones, así como el set para posar con los más peludos de casa y llevarse un bonito recuerdo de esta experiencia enriquecedora para todos.

La exhibición canina a cargo del educador en Makata Dog, Giuliano Cabrino, y las perritas Murphy y Duna, fue el centro de atención a media mañana, cuando además, propietarios de animales de compañía mostraron los avances que han conseguido tras entrenar a sus perros y conseguir mejoras en su comportamiento.

La jornada del domingo continuó con la ponencia "El mundo secreto de los gatos: lo que necesitas saber para cuidarlos y entenderlos", impartida por Fernanda Betancur, veterinaria de Koala Mascotas, quien compartió valiosos consejos para mejorar la calidad de vida de los felinos. A continuación, una nueva pasarela de adopción presentada por Baby Solano estuvo amenizada por la actuación musical de Omar Tadeo, vocalista de Kilombo Improvisado. Seguidamente, en la zona exterior se realizó la esperada exhibición canina dirigida por las unidades de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria GOIA-UE, que deleitó al público con demostraciones de habilidades y entrenamiento. Cerrando el programa, Arianna García, educadora canina especialista en ansiedad de Nakama Canino, ofreció la charla "Ansiedad por separación", brindando herramientas prácticas para ayudar a los perros a superar este problema tan común.

Animundo se despide tras dos jornadas con un completo programa de charlas, talleres, exhibiciones y pasarelas de adopción, en las que participaron decenas de asociaciones, protectoras y entidades comprometidas con la tenencia responsable y la adopción frente a la compra.

Uno de los momentos más esperados del fin de semana fue la participación del actor Fernando Tejero, papá de Lia, Lúa y Cata, quien presentó una de las pasarelas de adopción y participó en una charla-coloquio junto a la actriz y presentadora Eloísa González. Juntos ofrecieron un mensaje a favor de la tenencia responsable y el cuidado del bienestar animal.

La feria también destacó por el éxito de su nueva propuesta Animundo Educa: Amigos con patas y corazón, celebrada el viernes 10 de octubre, en la que cerca de 1.200 escolares de 20 centros educativos de la isla participaron en charlas y demostraciones destinadas a promover el amor y el respeto hacia los animales desde la infancia.

Además, la Jornada Profesional reunió a veterinarios y expertos del sector para debatir sobre el trabajo multidisciplinar en torno al bienestar animal, con ponencias y mesas redondas que contaron con una gran acogida entre los asistentes.

El área expositiva de Animundo contó con la participación de 36 empresas, asociaciones y entidades vinculadas al sector animal, que mostraron sus productos, servicios y proyectos, generando oportunidades de encuentro y colaboración entre profesionales.

Promovido y financiado por el Cabildo de Gran Canaria y organizado por Infecar, Feria de Gran Canaria, Animundo contó con el patrocinio de Kiwoko Mundo Animal, Koala Mascotas y El Corte Inglés, y la colaboración de CajaSiete, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Albergue Insular de Animales, el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas, Club Granky, Terapican+ y el Club Deportivo Agility Lomo Salas.