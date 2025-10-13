Bahía de Formas abre el primer criadero inteligente de lubinas de ‘lujo’ en España

En un ambicioso proyecto de acuicultura de alta gama, la empresa Aquanaria ha instalado ya las 30 piscinas flotantes (jaulas marinas) frente a la costa de Bahía de Formas en Santa Lucía de Tirajana, la primera del sureste de Gran Canaria y también pionera a nivel nacional en aplicar tecnología punta como drones submarinos y boyas con software. El propósito es criar 3.000 kilos anuales de lubina Atlántica de talla alta, destinada sobre todo a los mejores restaurantes y chefs del mundo. La iniciativa forma parte de una concesión autorizada para 36 jaulas en total, aunque por ahora sólo 30 están instaladas además de la pontona. Empiezan la cría a fin de año o enero y tardarán cuatro en tener el peso de dos kilos que caracterizan a esta especie de lubina salvaje, de la que apenas quedan en el océano. Ya han contratado a 36 empleados a los que están formando, pero requieren más trabajadores, con prioridad absoluta del municipio y la comarca.

Lo que distingue esta nueva instalación, en una extensión marina de 150 hectáreas a 1,5 millas de la costa frente a la playa de Bahía de Formas, no es sólo su escala, sino la incorporación de tecnología de última generación: un dron submarino con capacidad de vídeo 4K para inspecciones y grabaciones bajo agua y boyas equipadas con software para monitoreo de mareas y altura de olas. Ambas herramientas buscan reducir riesgos para buzos y minimizar horas de trabajo en condiciones adversas.

Instalaciones de Aquanaria en Bahía de Formas. / LP/DLP

Pedro Sánchez, director comercial de Aquanaria, explica que el dron submarino 4K permite observar con nitidez el estado de las redes, detectar daños, bioincrustaciones o presencia de depredadores sin requerir inmersiones frecuentes. Por su parte, las boyas inteligentes monitorean en tiempo real la altura de oleaje, la marea y corrientes superficiales, algo crítico en una zona que suele experimentar mareas fuertes y viento intenso. Gracias a esta tecnología, la empresa pretende «limitar la exposición de buzos, disminuir tiempos de inspección manual y prevenir fallos estructurales prematuros», precisa Sánchez.

Necesitan trabajadores

Estas 30 piscinas flotantes están diseñadas para producir unos 3.000 kilos de lubina del Atlántico o salvaje, la más preciada, con ejemplares de aproximadamente dos kilos cada uno. La crianza se iniciará a finales de año o en enero próximo, con alevines de unos 20 gramos procedentes de la piscifactoría que la empresa tiene en Castillo del Romeral.

Estima que los peces alcancen su talla óptima en aproximadamente cuatro años. Este ciclo de crecimiento es compatible con los plazos que Aquanaria ya emplea en otras instalaciones, donde los peces tardan entre 3 y 4 años en llegar al peso de consumo. Del total de la producción, el 90% se destina a la exportación a 36 países. El ranking lo encabeza EE.UU, seguido de países de Europa y Asia. El resto es para restauración de alta cocina local y peninsular, con envíos por avión.

Este nuevo proyecto ha generado de momento 36 empleos directos, entre buzos, responsables de operaciones, técnicos de mantenimiento, en manipulación, control de redes y sistemas de vigilancia marina y capitán para las embarcaciones de apoyo. Ya se ha iniciado su formación. El directivo destaca que la generación de empleo local va en paralelo a que el proyecto está destinado a personas del municipio o la comarca. «Generar empleo aquí es fundamental y prioritario», enfatiza. Además, Aquanaria busca ampliar la contratación local, y hace un llamamiento especialmente a trabajadores en inmersión, capitán de barco y mantenimiento de maquinaria y estructuras marinas. Y recibirán formación.

Una de las mayores preocupaciones que afrontó este experimento fue la exposición a condiciones meteorológicas severas, como fuerte viento y mareas intensas, habituales en esta zona costera. No obstante, según Sánchez , «la instalación resistió un temporal en julio último que sirvió como prueba real de resistencia».

Referente tecnológico

La piscifactoría de Santa Lucía se convierte así en un referente tecnológico en acuicultura de lujo, combinando innovación, seguridad operativa y producción de alto nivel gastronómico. Los retos no son menores: mantener la integridad estructural frente a mareas y viento, garantizar la salud de los peces en condiciones exigentes y asegurar la rentabilidad del ciclo largo de cultivo.

Sánchez avanza que la intención es aplicar este dron robot en tres más de sus piscifactorías, una de ellas en Valencia , ya en fase experimental, por los excelentes resultados sobre todo a nivel de alta resolución de imagen captadas por el dron, dirigido desde el barco. Ofrece imágenes en directo de lo que graba y que se observan en el exterior en un ordenador. Paralelamente, evita la exposición de los profesionales del buceo a las condiciones e inclemencias del mar. Solo se requerirá el trabajo manual para actuaciones concretas en el punto exacto donde lo detecta el dron submarino.

Esta empresa líder mundial en acuicultura extensiva y ecológicamente controlada es una de las señas de identidad de la producción canaria, que aprovecha las aguas frías y oxigenadas del Atlántico para criar peces de textura firme y sabor intenso.

La acuicultura en Canarias genera más de 600 empleos directos y más de varios miles de toneladas anuales de pescado, a las que habría que sumar desde 2030 las 3.000 que generen las piscinas de la costa santaluceña. Convertir el sureste grancanario en un polo de innovación acuícola, donde convivan la tecnología, el empleo local y el respeto al mar es una de las prioridades de la empresa de un sector como alternativa a un pescado como el salvaje, prácticamente extinguido.