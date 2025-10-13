«Construir Guía exige derribar, sacar escombros y airear»

Quien esperaba un año de calma se ha equivocado. ¿Cómo explica todo lo que ha pasado?

Partidos de distintas ideologías e ideas nos hemos puesto de acuerdo para buscar el bien de Guía. Sabíamos que no iba a ser fácil, porque un grupo político que llevaba muchísimos años ejerciendo las labores de gobierno iba a poner muchos obstáculos. Pero, sinceramente, esperábamos una oposición mucho más honesta, responsable y que pensara más en el bien del municipio que en su partido, o en rencillas o venganzas. Son actitudes que se tienen que eliminar de la política. Estamos saliendo del túnel, porque hasta el día de hoy debemos todavía 750.000 euros que tenemos que pagar de ejercicios pasados.

¿De dónde viene la deuda?

Desde 2021. Este mes creo que podemos sanearla. Por eso hemos tenido problemas con algunos proveedores. Hasta que no lo hagamos no podremos empezar a hacer el verdadero proyecto político. Estos días hemos pagado facturas de la electricidad de hace casi dos años. Para construir el edificio que queremos de Guía hemos tenido que derribar el anterior, sacar los escombros y airear las ventanas para que entre aire fresco. Tras la seudoimagen de una buena gestión, la realidad es que se debían tomar medidas correctoras y no se tomaban.

Contratos irregulares

Pero usted formó parte de ese gobierno.

Evidentemente, alguien dirá que yo sabía todo esto. Pero yo en temas de adjudicaciones, presupuestario y tesorería no entraba. Ahora estoy viendo cuestiones de las que antes no tenía ni idea. Empezamos a hacer una especie de inventario con Intervención, Tesorería y en el área jurídica y estamos viendo adjudicaciones de contratos que son, al menos, irregulares.

¿Terminarán en el juzgado?

Evidentemente, todo esto lo pondremos en manos de la justicia y será la que dictamine. Se hacían adjudicaciones de contratos de emergencia, cuando no lo eran. Lo que nos dicen es que, al menos, hay una forma irregular de adjudicación de contratos. Para los vecinos sé que es difícil entender que hayamos tenido algún problema de agua y basura. Pero si estamos al día en los pagos podemos exigir mucho más a las empresas adjudicatarias. Y ahora estamos empezando a estarlo. Se está preparando un nuevo contrato de basura, y se acabará el problema. A mí me han puesto una denuncia en el Tribunal de Cuentas por pagar facturas de servicios básicos y algunos están prorrogados desde hace muchísimo tiempo, que no es de ahora. Todas esas cuestiones son las que hemos tenido que resolver para poder empezar a trabajar bien por Guía.

Alfredo Gonçalves, durante la entrevista. / ANDRES CRUZ

Creo que han recibido 14 denuncias en el juzgado, más en el Tribunal de Cuentas y el Diputado del Común. ¿Qué han hecho mal?

Está todo hecho en regla. Los funcionarios nos dicen que los diferentes ayuntamientos lo tienen que hacer así para cubrir servicios básicos. No podemos dejar de pagar la luz o basura, ni el catering del centro del día, y tenemos que asumir ciertas responsabilidades levantando reparos. Pero hay contenciosos por pagos de facturas de años anteriores. Evidentemente, estoy muy tranquilo con lo que he firmado. Lo que significa que es una estrategia predeterminada de a oposición para obstaculizar el buen funcionamiento de la administración. Para pagar la defensa legal de los contenciosos llevamos gastados 50.000 euros y tiempo de trabajo de los funcionarios. Ese dinero se quita a la gestión, y es la irresponsabilidad de la oposición. Y cuando les damos la posibilidad de que vengan a ver expedientes no vienen. Eso es demostrable.

Gesplan sí, Gesplan no

¿Cómo está la investigación preliminar de la Fiscalía por la compra del centro de atención ciudadana y contratos del abogado?

Vino la Guardia Civil a pedir la información y se la entregamos.

¿Y la situación interna de la Sociedad de Deportes, que causó la primera crisis política del pacto?

Ahora se han quejado por hacer la junta general en el terrero de luchas, pero ante la posibilidad de que nos puedan denunciar por cualquier cosa, la hicimos ahí porque es la sede. Precisamente, una de las denuncias es por hacer a la empresa pública regional Gesplan medio propio, que no conlleva obligación económica, ni de derecho. Pero lo curioso es que el presidente de la Mancomunidad, alcalde de Gáldar (Teodoro Sosa) y del mismo partido del exalcalde nos presentó una propuesta para gestionar el centro de animales con Gesplan. Que es correcto. Pero no se puede hacer una estrategia y la contraria cuando no me vale.

El futuro del biogás, en 2026

¿Acabará en el juzgado el proyecto de la planta de biogás, o alguna administración supramunicipal impondrá la obra?

Me temo que terminará en el juzgado, pero que están en su derecho. No creo que ninguna administración vaya a saltarse al ayuntamiento. Vamos a defender los derechos de sus vecinos y es lo que estamos haciendo con responsabilidad.

¿Y está bien amarrado para evitar el pago de una indemnización económica, teniendo en cuenta que recibió una subvención de Europa de dos millones de euros?

Por eso era preciso actuar con responsabilidad. Para, por un lado, defender los derechos de los vecinos; y, por otro, no poner en peligro al ayuntamiento de tener que pagar indemnización. Los técnicos municipales han hecho un trabajo sensacional, para explicar por qué no puede ir la planta de biogás en esa ubicación. Ese es uno de los bulos de la oposición: que había dos lugares alternativos. Lo que había era en ese mismo lugar dos gestiones diferentes. La ubicación es la que se aprobó en enero de 2023, con la firma del anterior alcalde. No puede confundirse a la gente. La planta de biogás, estoy convencido diría que al 99%, no se va a hacer. Podría haber una posibilidad, pero si quieren se encontrarán con la posición frontal del ayuntamiento. Mientras sea alcalde, esa planta de biogás no se va a hacer.

¿Reaccionaron tarde al plante de vecinos opuestos al proyecto?

No. Eso era lo fácil. Si desde el principio digo que estoy en contra de la planta de biogás, a pesar de que lo estaba, el grupo de gobierno hubiese puesto en riesgo económico al ayuntamiento. A pesar del escarnio que sufrimos, mentiras, vejaciones y burradas que dijeron. Llegaron a decir que cobrábamos dinero de la empresa. El que tenga la más mínima prueba de que cualquiera del grupo de gobierno ha sido pagado que lo lleve a fiscalía. A pesar de todo, nos darán la razón el 31 de diciembre de 2026.

¿Por qué esa fecha?

Es la fecha en la que la empresa tendrá que tener la planta abierta para justificar la subvención. Muchos hablarán, pero si ese día no se ha iniciado, porque no se va a iniciar, espero que las personas que están diciendo ahora falsedades lo reconozcan por responsabilidad. Pero no lo harán, porque están usando falsedades, mentiras y bulos. Es su estrategia política. En el año que llevamos, la oposición ha presentado 14 contenciosos , que son más que los que han tenido todos los ayuntamientos canarios en cuatro años, y ninguna moción, que es lo que propone un partido para el municipio. Su única forma de oposición es tratar de destruir al grupo de gobierno, cansarlo, quemarlo y que nos vayamos por hastío. Pero por ese lado no lo van a conseguir.

¿Hay alguna iniciativa de la que se sienta orgulloso este año?

Ahora se empezarán a ver en el pueblo los trabajos que hemos hecho este año. Hemos conseguido destinar tres millones a reformar las zonas deportivas, que han sido la envidia de muchos municipios de Canarias, pero que ya necesitaban una modernización. El dinero se iba a destinar a un aparcamiento en el antiguo mercado, que ni siquiera estaba bien definido y era inviable a largo plazo. El nuevo proyecto permitirá exponer nuestra joya de la corona, que son las instalaciones deportivas. Precisamente, esta fue una de las gotas que colmó el vaso del anterior pacto de gobierno. Nos vamos, porque había un proyecto de centro polifuncional, anexo al pabellón, y solo lo pude ver cuando entré de alcalde. Y lo que quería era darle el retoque de quien lo usa en el día a día. Y era deficitario: no estaba insonorizado y no se podía usar uno de los dos lados a la vez. Por eso lo paramos, y porque había alguna cuestión poco correcta.

30 años de un casco 'muerto'

El casco sigue muerto desde un punto de vista comercial y vital. ¿Hay algún plan para dinamizarlo?

Lo primero es dotar a Guía de la conciencia de ciudad universitaria. Estamos trabajando de su mano para darle vida comercial, de restauración y que sea un atractivo para que vengan empresas a invertir. Es verdad que no se puede cambiar de la noche a la mañana, porque no lleva un año así, lleva 30 años.

¿Qué errores han cometido?

Evidentemente, muchos. El primero era pensar que el primer año íbamos a poder hacer muchas cosas. Si me preguntas si me siento contento, diré que no. Me siento satisfecho. Es verdad que no esperábamos encontrar esto como estaba y una oposición como la que tenemos. Querría haber iniciado ya la obra de la piscina, pero no ha podido ser. Como político quieres tener las cosas para mañana, pero los trámites lo ralentizan.

Los socios de gobierno, tras la toma de posesión de Alfredo Gonçalves, fruto de una moción de censura hace un año. / José Carlos Guerra

¿Cuántas peleas o encontronazo ha habido entre los socios de gobierno, que vienen de cinco partidos distintos?

Peleas no ha habido. Diferencias muchas. Si en una pareja hay, aquí se multiplican por cinco parejas. Es simplemente respetar la independencia o el espacio de cada uno. Con respecto, como lo hemos hecho. La única situación crítica fue cuando decidimos cesar al concejal que estaba con nosotros. Y, en realidad, el acuerdo fue total. Veíamos que no era una cuestión idónea cómo se estaba trabajando. Es más fácil un pacto con cinco que quieren hablar, que con uno que no quiere.

Facturas a pagar

El presupuesto está prorrogado. ¿Estará para enero?

Estamos trabajando. Tenemos que hacer medidas correctoras, porque desde 2022 se debían haber tomado y no se tomaron. Tendremos que asumir recortes que se debían haber tomado antes.

¿Había facturas en los cajones?

Muchísimas. Y recortes que la ley exigía, y que no se hicieron.

¿Qué prioridades tiene para el resto del mandato?

Guía en un año y medio habrá cambiado muchísimo. Y en cuanto a proyectos, tenemos la adquisición de bienes patrimoniales y la remodelación integral del área deportiva. Queremos que sea el centro deportivo de Gran Canaria.