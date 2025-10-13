José Santana, agente de la Oficina Periférica de Comunicación: «Los servicios de ayuda al ciudadano son la satisfacción en el día a día»

Palma de Mallorca fue su escuela. «Allí aprendí la mayoría de cosas, fueron mis primeras prácticas, la academia no se puede comparar con la realidad», explica José Santana (Gran Canaria, 1987), que se incorporó en 2008 a la Guardia Civil.

«Desenfundar la pistola a los dos días de dejar la academia solo lo aprendes en el día a día», dice. Luego lo destinaron a Madrid: Unidad de Protección y Seguridad, Las Rozas, Centro Operativo de Servicios y Protocolo, hasta recalar en la Oficina de Comunicación de la Comandancia, en 2021.

«Lo mejor de la Guardia Civil es la oportunidad que ofrece de desarrollar diferentes funciones en beneficio de la población. Los servicios de ayuda al ciudadano son nuestra satisfacción en el día a día», confiesa. Lo más duro en estos 17 años fue la muerte de un compañero de promoción en el último atentado de ETA en 2009.