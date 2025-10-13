Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Perfil

Kimberly Ramos, teniente: «El trabajo en cinco municipios es intenso, pero mi equipo me lo pone muy fácil»

La responsable de la Guardia Civil en Guía, Gáldar y Moya, y coordinadora en La Aldea y Agaete, recibe la cruz al mérito con distintivo blanco

La Guardia Civil de Las Palmas en el día de la Virgen del Pilar

La Guardia Civil de Las Palmas en el día de la Virgen del Pilar

José Carlos Guerra

Carlota Barcala

Ingresó en la Academia de la Guardia Civil en 2018 debido a la «proyección que ofrece el Cuerpo» y cinco años más tarde se convirtió en teniente.

Kimberley Ramos (Valencia, 1998) está al frente de la Guardia Civil en los municipios de Gáldar, Guía y Moya, y coordina Agaete y La Aldea. A su cargo tiene a 52 componentes. «Estoy encantada, tengo un equipo de gente maravillosa, personal que lleva muchos años, con antigüedad y que son profesionales. Me hacen el trabajo muy fácil», destaca.

Noticias relacionadas y más

Aunque la coordinación de los cinco municipios del norte y suroeste de Gran Canarias es «intensa», tener el reconocimiento de su gente en el día a día le compensa. «Los mandos somos gestores de recursos. Lo más difícil es contentar a todos. La gente trabaja mejor cuando está bien. Pero a la vez que me tengan en estima me da satisfacción», confiesa el día que recibe la cruz al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents