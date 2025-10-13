Perfil
Kimberly Ramos, teniente: «El trabajo en cinco municipios es intenso, pero mi equipo me lo pone muy fácil»
La responsable de la Guardia Civil en Guía, Gáldar y Moya, y coordinadora en La Aldea y Agaete, recibe la cruz al mérito con distintivo blanco
Ingresó en la Academia de la Guardia Civil en 2018 debido a la «proyección que ofrece el Cuerpo» y cinco años más tarde se convirtió en teniente.
Kimberley Ramos (Valencia, 1998) está al frente de la Guardia Civil en los municipios de Gáldar, Guía y Moya, y coordina Agaete y La Aldea. A su cargo tiene a 52 componentes. «Estoy encantada, tengo un equipo de gente maravillosa, personal que lleva muchos años, con antigüedad y que son profesionales. Me hacen el trabajo muy fácil», destaca.
Aunque la coordinación de los cinco municipios del norte y suroeste de Gran Canarias es «intensa», tener el reconocimiento de su gente en el día a día le compensa. «Los mandos somos gestores de recursos. Lo más difícil es contentar a todos. La gente trabaja mejor cuando está bien. Pero a la vez que me tengan en estima me da satisfacción», confiesa el día que recibe la cruz al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco.
- Seis jóvenes se unen y crean una asociación en Montaña San Francisco
- Las terrazas regresan a la arena de Maspalomas tras más de 35 años
- El hotel emblemático del Casino en Arucas con 20 habitaciones costará 3,8 millones
- La Bonoloto cae en Gran Canaria
- «El Cabildo de Gran Canaria construirá 421 viviendas sociales y rehabilitará otras 2.700»
- El souvenir de rolos de platanera
- John Travolta sorprende en Sardina al saludar al periodista Baby Solano durante el rodaje de su nueva película en Gran Canaria
- Salsipuedes convierte el Palacete de la Marquesa en 'El Gran Palacete de la Navidad de los Sueños', con la colaboración de Lopesan