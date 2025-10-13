Dos mil escolares de Gran Canaria se preparan para ser ‘embajadores del respeto’

«El respeto es muy bonito». Esa frase que ha acompañado a pequeños y grandes de generaciones enteras está viva en las aulas de 50 centros educativos de la isla con el programa ‘Gran Canaria Diversa. Educando en Valores’, que llegará a unos 2.000 alumnos y alumnas a partir de los ocho años.

La iniciativa visual y educativa del Instituto de Atención Social y Sanitaria del Cabildo de Gran Canaria tiene como objetivo sensibilizar a los menores y a la sociedad de la importancia del respeto y la convivencia positiva en todos los ámbitos de la vida, teniendo como comienzo las aulas de los colegios.

La campaña se desarrolla con una metodología que combina charlas a los escolares y unos paneles y pósters que se exponen en los pasillos con mensajes claros y de fácil comprensión sobre la accesibilidad, la diversidad étnica y cultural, la religión, la sexualidad o el pensamiento.

El archipiélago canario está actualmente a la cabeza en España en el índice de acoso escolar, con un 10%

La consejera insular de Política Social, Isabel Mena, presentó ayer en el CEIP Saulo Torón de Telde este proyecto, que tendrá continuidad a lo largo de este curso.

«Los valores tan importantes como el respeto hay que trabajarlos desde pequeños para que el día de mañana seamos adultos responsables», manifestó Mena, quien explicó que llevan casi todo el año preparando este proyecto que ahora se pone en marcha. «Nos parecía fundamental que en los centros educativos hubiera una campaña de educar en valores, de que los escolares pudieran entender a personas con discapacidad o ver el valor del respeto», afirmó la consejera.

Isabel Mena también destacó el compromiso de los centros educativos, «en los que hemos encontrado mucha receptividad, y eso nos ha parecido fantástico porque nos va a permitir llegar a muchos colegios y, por tanto, a muchos más niños y niñas».

Para la consejera, se trata de una campaña «absolutamente necesaria, en un momento en el que todos los derechos alcanzados por la sociedad se están poniendo en duda», y subraya que «estamos en una sociedad sumamente individualista, donde la empatía hacia el prójimo también se cuestiona y se pone en duda entre los más pequeños y pequeñas. Por eso es importante trabajar los valores y la empatía hacia las otras personas con quienes comparten el aula».

Aumento del acoso escolar

La coach formadora Jessica Martín será la encargada de enseñar a los niños y niñas algunas de las claves para fomentar el respeto, «comenzando por ellos mismos», a través de juegos y charlas amenas. «Voy a los centros y me doy cuenta de que no se tiene tan claro lo del respeto, y parece algo obvio», aseguró Martín, quien subrayó que «lo que pretendemos es que sean embajadores del respeto para aquellos que no han recibido la charla, y luego que lo lleven a sus barrios, a sus familias, a sus amigos y amigas de otras actividades extraescolares. Que sean capaces de detectar lo que es una relación sana o cuando hay un acoso que puedan pararlo».

La formadora también hizo referencia al aumento del acoso escolar en los centros educativos, y explicó que Canarias está a la cabeza en índice de acoso escolar, «el más alto de España, sobre el 10,6%, y eso redunda en el estrés de los profesores por el alumnado, que es muy inquieto, lo que hace que estas charlas sean muy necesarias».

Jessica Martín destacó el papel que tiene la familia en la educación en valores de los menores, y los propios centros escolares, «que en muchas ocasiones carecen de tiempo y recursos para trabajar con los escolares».

Los paneles informativos con infografías que se exponen en los centros van más allá de las aulas hasta llegar a la calle y el entorno social. Para el ámbito escolar se muestran aspectos como aprender a mirar más allá de las apariencias, fomentar el respeto en el entorno familiar, el buen uso de las redes sociales, advirtiendo de los riesgos del ciberacoso, la sobreexposición y la presión social, y lo positivo de cuidar la privacidad, buscar relaciones reales y afectivas respetuosas; y el respeto hacia uno mismo. Para el mundo que les rodea, una serie de consejos que son de uso habitual y que forjan una ciudadanía cívica. Pasos tan sencillos como ceder el asiento en el transporte público a personas mayores o con discapacidad, mujeres con bebés, y respetar el turno de espera dentro de una fila, no burlarse ni decir palabras hirientes, evitar hacer ruidos molestos o respetar las opiniones ajenas, entre otros. Algunos de los mensajes están destinados a sus padres o madres, como no dejar los coches en aparcamientos de personas con movilidad reducida en lugares señalizados y reservados a ellos. Todos ellos consejos fáciles de poner en práctica para tener una sociedad mejor.