El nuevo hotel emblemático de Teror busca una seña de identidad que lo asocie con el pueblo

Un diseño exclusivo y personalizado, que esté vinculado a la identidad local e histórica. El Ayuntamiento de Teror selecciona el equipamiento del hotel emblemático que está en construcción junto a la iglesia del Pino. De momento, la obra va a sufrir un retraso y no se acabará hasta el final del primer cuatrimestre de 2026, al mismo tiempo que se acaba de aprobar un aumento del gasto, al detectarse durante la obra imprevistos en la estructura.

Los trabajos para convertir la antigua Casa de los Hernández del siglo XIX en un hotel emblemático de siete habitaciones dobles y una suite, restaurante y solárium se ha encontrado un nuevo contratiempo. El Ayuntamiento de Teror acaba de aprobar un aumento del presupuesto de casi 190.000 euros, al detectarse problemas en el enfoscado exterior, que impiden mantenerlo en las condiciones originales como estaba previsto, según el alcalde, José Agustín Arencibia. Este revés obligará a una demora en la previsión de entrega de la obra, por lo que ahora se plantea como fecha el final del primer cuatrimestre de 2026.

Presupuesto inicial

La obra cuenta con un presupuesto de ejecución de 959.992,30 euros, con fondos del Cabildo.

Con posterioridad, también se tendrán que restaurar algunos muebles que están deteriorados.

De momento, el ayuntamiento ha dado ya el siguiente paso, como es crear la imagen corporativa del establecimiento y vestirlo, antes de sacar a concurso la gestión.

Mobiliario

El contrato de servicios y suministro para el equipamiento integral del hotel emblemático de Teror cuenta con un presupuesto inicial de 260.170,50 euros y un plazo de nueve meses para su colocación. Y establece la entrega de todo el mobiliario del hotel, tanto de diseño conceptual y técnico, fabricación a medida y entrega e instalación del equipamiento integral tematizado en el inmueble.

Uno de los aspectos que más se valoran en el proceso de selección es el diseño de la imagen corporativa, por encima del criterio económico. Esto es debido a que «se trata del primer hotel emblemático en Teror, su representación e imagen tienen que tener un impacto social, cultural y turístico sin precedentes, haciendo referencia expresa al municipio como centro de la presentación Canarias». En este aspecto de la selección se incluye el logotipo.

El aspecto visual, se detalla, es uno de los factores que más se aprecian a primera vista. «La decoración, el mobiliario, los materiales, o incluso la vestimenta de los empleados deben mantener una sintonía acorde al hotel, y esto se consigue mediante una imagen corporativa y un diseño único» .