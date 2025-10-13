La “pequeña Sevilla de Canarias”: el origen de apellidos históricos en Gran Canaria

Gran Canaria ha sido, desde el siglo XVI, un lugar donde culturas y personas de diferentes partes del mundo coincidieron y transformaron la historia de las islas. En esa época, existía un enclave conocido como la “pequeña Sevilla de Canarias”, apodo que reflejaba la actividad económica y social comparable a la célebre ciudad andaluza, centro del comercio entre Europa y América, según la cuenta de Instagram @anaencanarias, de la divulgadora Ana Navarro.

Apellidos como Niebla, Aranda, Burgos, Castillo, Frugoni, Aguilar, Zamora, Mayor, Zurita, Jerez y Vizcaíno, entre otros, hallaron aquí su origen o consolidación. Estos nombres, que hoy suenan familiares en los archipiélagos y muchas regiones de América, están ligados a familias que cruzaron mares en busca de nuevas oportunidades hace más de cinco siglos.

Una sociedad diversa y mestiza

En ese enclave histórico de Gran Canaria no solo convivieron familias españolas, sino que también se mezclaron flamencos, portugueses, genoveses, africanos y los propios canarios. Esta diversidad dio lugar a una comunidad única, rica en intercambios culturales, económicos y humanos, construyendo poco a poco la identidad que caracteriza hoy a las islas.

Detrás de cada apellido que identificamos en Canarias, se esconde una historia de viajes, migraciones y nuevos comienzos. Muchas de estas familias, una vez asentadas, continuaron su legado hacia América, consolidando así el puente atlántico característico de la región.

Un punto clave en la historia insular

Identificar el nombre exacto de la “pequeña Sevilla de Canarias” es descubrir un capítulo poco conocido pero esencial de la historia isleña. Espacios como Vegueta y Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, fueron epicentro comercial y de encuentro durante la Edad Moderna, apoyando el desarrollo económico y social del Archipiélago e impulsando la movilidad de personas y apellidos.

Esta huella está reflejada actualmente en la diversidad de apellidos y en la riqueza cultural de la sociedad canaria. Para profundizar más sobre las migraciones y apellidos canarios, se puede consultar también la Fundación Canaria Archivos y la información sobre patrimonio histórico en la Web del Gobierno de Canarias.