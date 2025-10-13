Sandra Sanginés, cabo primero: «La Guardia Civil es una segunda familia. No me equivoqué cuando ingresé»

Sandra Sanginés (Lanzarote, 1972) tuvo claro que quería ingresar en la Guardia Civil en los años en los que las mujeres todavía no formaban parte de la institución. Cuando cumplió 18 pudo hacerlo. «Desde pequeña sabía que quería ser guardia», revela. «Y no me he equivocado», dice al hacer balance de sus 35 años en el Instituto Armado.

Rural, Agüimes y Policía Judicial fueron sus destinos. Allí, en sus quince años en Judicial, creó el Emume (Equipo Mujer-Menor). «Fueron quince años viendo homicidios. No echo de menos la calle. Todo son etapas. El periodo de la Emume fue muy complicado», afrima la cabo primero del área de Operaciones de la Comandancia, quien destaca que nunca, como mujer, ha sentido discriminación. «La Guardia Civil es una segunda familia». ¿Lo más complejo en estos 35 años? No duda: el caso Yéremi.