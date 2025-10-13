Sandra Sanginés, cabo primero: «La Guardia Civil es una segunda familia. No me equivoqué cuando ingresé»
Miembro del área de Operaciones de la Comandancia de Las Palmas, recibe la cruz al mérito con distintivo blanco
Sandra Sanginés (Lanzarote, 1972) tuvo claro que quería ingresar en la Guardia Civil en los años en los que las mujeres todavía no formaban parte de la institución. Cuando cumplió 18 pudo hacerlo. «Desde pequeña sabía que quería ser guardia», revela. «Y no me he equivocado», dice al hacer balance de sus 35 años en el Instituto Armado.
Rural, Agüimes y Policía Judicial fueron sus destinos. Allí, en sus quince años en Judicial, creó el Emume (Equipo Mujer-Menor). «Fueron quince años viendo homicidios. No echo de menos la calle. Todo son etapas. El periodo de la Emume fue muy complicado», afrima la cabo primero del área de Operaciones de la Comandancia, quien destaca que nunca, como mujer, ha sentido discriminación. «La Guardia Civil es una segunda familia». ¿Lo más complejo en estos 35 años? No duda: el caso Yéremi.
- Seis jóvenes se unen y crean una asociación en Montaña San Francisco
- Las terrazas regresan a la arena de Maspalomas tras más de 35 años
- El hotel emblemático del Casino en Arucas con 20 habitaciones costará 3,8 millones
- La Bonoloto cae en Gran Canaria
- «El Cabildo de Gran Canaria construirá 421 viviendas sociales y rehabilitará otras 2.700»
- El souvenir de rolos de platanera
- John Travolta sorprende en Sardina al saludar al periodista Baby Solano durante el rodaje de su nueva película en Gran Canaria
- Salsipuedes convierte el Palacete de la Marquesa en 'El Gran Palacete de la Navidad de los Sueños', con la colaboración de Lopesan