El pasado sábado se celebró en la Villa Mariana de Teror el XXXVI Encuentro de los Antiguos Alumnos Salesianos. La jornada comenzó con una ofrenda floral en la Plaza del Colegio Salesiano ante la imagen de San Juan Bosco, fundador de la Congregación Salesiana. En el acto participaron el actual alcalde de Teror, José Agustín Arencibia García, acompañado de varios miembros de la corporación municipal, junto a exalumnos del Colegio Salesiano.

Los Antiguos Alumnos Salesianos de Teror celebran su XXXVI Encuentro en la Villa Mariana / Antonio Miguel García

Posteriormente, los asistentes participaron en una Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora del Pino, celebrada en recuerdo de los alumnos fallecidos. El encuentro concluyó con una fotografía de grupo en las escalinatas de la Alameda.