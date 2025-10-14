El auténtico saber a Texas está en Canarias: así es el primer `smoke house´ de la isla

La carne es uno de los platos más demandados por los clientes en los restaurantes, los amantes de las carnes buscan lugares donde el sabor sea auténtico y se vayan con un sabor de boca inolvidable.

La cuenta de TikTok @descubreconc ha desvelado uno de los templos de la carne de Gran Canaria, ubicado en Vega de San Mateo donde se puede degustar la mejores carnes al puro estilo americano.

La esencia de EEUU en Gran Canaria

En el municipio de Vega de San Mateo, se encuentra Smoke House La Frontera, el primer restaurante de estilo texano en Canarias.

Situado en el Centro Hípico de San Mateo, ofrece una experiencia gastronómica inolvidable gracias a sus carnes cocinadas al estilo barbacoa americano, insuperables para los más carnívoros. El cocinado a fuego lento, con ingredientes de calidad y el toque justo de especias convierte a este lugar en una experiencia inigualable.

Menú

La carta de Smoke House La Frontera trae la tradición texana a la isla. Entre sus platos más destacados se encuentra la quesadilla con carne por 13,50 €, el queso de San Mateo gratinado (8,50 €), la burguer con aros de cebolla por 14,50 euros y el combo Lover por 37,50 euros, ideal para compartir y degustar distintas especialidades.

Según cuenta los creadores del perfil de TikTok, el precio medio por persona oscila entre 20-25 euros, una cifra justa teniendo en cuanta la calidad del producto y la elaboración de cada plato.

Además, el postre es el final perfecto de toda comida y en este establecimiento te ofrecen cuatro postres diferentes dependiendo si era más fan del queso, del chocolate o de la tarta de zanahoria.

Ubicación

Smoke House La Frontera se encuentra en la Calle Las Cabrejas, Vega de San Juan, Las Palmas, más concretamente dentro del Centro Hípico. El establecimiento abre de jueves a domingo de 12:00 a 18:00, es decir, solo para comidas. De lunes a miércoles permanece cerrado por descanso del personal.

Su ambiente rústico y relajado, junto al aroma de la carne ahumada convierten la visita en una experiencia gastronómica única que acerca a Texas sin salir de Gran Canaria.