El barranco de Balito de Mogán tendrá 92 nuevos apartamentos turísticos

Impulso urbanístico y turístico en Balito. El Grupo Meridional proyecta la construcción de Vista Balito, un complejo conformado por 92 apartamentos turísticos, según ha anunciado este martes en un comunicado. Se trata de una promoción turística cuyas obras comenzarán a principios de 2027, una vez finalicen los trabajos de urbanización del Sector 24 en Balito, en Mogán. El proyecto supone, indica la compañía, "una firma apuesta por la reactivación urbanística y turística de la zona" y en su desarrollo invertirá más de 10 millones de euros,

Actualmente, se están llevando a cabo las obras de urbanización del área, a cargo de la promotora Montebalito -propiedad mayoritaria del holding empresarial y única sociedad canaria que cotiza en el Mercado Continuo-, señala la compañía en el comunicado, requisito indispensable para poder iniciar la construcción del complejo, prevista para principios de 2027. Paralelamente al avance de las obras de urbanización, este mismo año se ha iniciado la comercialización de Vista Balito, que se ha estructurado en tres fases. La primera fase, lanzada hace unos meses, ha concluido con todas las unidades vendidas (28), mientras que este martes se pone pone a la venta la segunda fase, compuesta por 32 viviendas, "tras el excelente ritmo de reservas registrado en la primera".

Infografía en la que se aprecia cómo será el futuro proyecto Vista Balito. / LP/DLP

La promotora destaca que la futura urbanización ofrecerá diversas tipologías de vivienda, todas con vistas al mar. Los apartamentos tendrán una superficie media de 55 metros cuadrados construidos, complementados con terrazas. Además, se dispondrá de apartamentos adaptados para personas con movilidad reducida. El conjunto residencial se complementa con amplias zonas comunes con piscina comunitaria, solárium y garaje bajo rasante con 92 plazas de aparcamiento.

Inversiones en Canarias

El Grupo Meridional explica que con este proyecto refuerza su compromiso con el desarrollo económico y turístico del archipiélago canario. "El Grupo mantiene una destacada presencia en el territorio insular a través de la promotora inmobiliaria Montebalito, única empresa canaria que cotiza en el Mercado Continuo. La empresa dispone actualmente de una bolsa de suelo superior a los 50.000 metros cuadrados para futuros desarrollos residenciales, hoteleros y comerciales", añade.

Entre los activos más relevantes del grupo en Canarias se encuentran el emblemático Edificio Iberia, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, y destinado a oficinas; y el hotel Marina Élite, un establecimiento de cuatro estrellas con 265 unidades de alojamiento recientemente renovadas, ubicado también en el barranco de Balito, dentro del término municipal de Mogán.

Asimismo, Montebalito anunció recientemente otro proyecto de alto valor añadido, un exclusivo complejo de 55 apartamentos de lujo en la urbanización Las Acacias, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, muy próximo a la playa de San Agustín. Con Vista Balito, el grupo explica que "continúa consolidando su posición como agente clave en el desarrollo urbanístico y turístico de Canarias, apostando por la sostenibilidad, la calidad y la generación de valor en su tierra de origen".