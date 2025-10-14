Global desconvoca la huelga del transporte interurbano tras un acuerdo con la patronal y el Cabildo
El pacto garantiza la subrogación obligatoria de todo el personal del sector y fija una masa salarial mínima de 32.050 euros anuales para 2026
Global desconvocó en la mañana de este martes la huelga del transporte interurbano por carretera en la provincia de Las Palmas, después de que la Federación de Empresarios del Transporte, Comisiones Obreras y los cabildos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura alcanzaran un acuerdo que pone fin al conflicto laboral.
El pacto garantiza la subrogación obligatoria de todo el personal que trabaja en el sector, una de las principales reivindicaciones sindicales. Además, establece una masa salarial mínima de 32.050 euros anuales a partir de 2026, con incrementos progresivos del 2% anual hasta 2032, lo que permitirá mejorar de forma sostenida las condiciones económicas de los trabajadores.
Nueva reunión
El acuerdo constituye un paso decisivo hacia la firma del convenio único provincial, un objetivo perseguido por los representantes de los trabajadores y que se considera ahora más cercano que nunca. La mesa de negociación volverá a reunirse el próximo 22 de octubre con la intención de cerrar definitivamente ese convenio. "Va a ser un convenio básico, pero abre la puerta a mejorar el convenio provincial a través de convenios insulares", explicó Santiago Domínguez, el vocal del sindicato de Global.
Habrá ampliación.
